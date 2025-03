L’Inter lo soffia a Conte, i nerazzurri sorpassano il Napoli per il grande colpo

Il Napoli può rimanere a mani vuote: Marotta potrebbe accelerare per portarlo in nerazzurro la prossima estate. I dettagli

Nove giornate al termine della Serie A ed il duello (più l’Atalanta) per il prossimo Scudetto rimane apertissimo. Da una parte l’Inter, campione d’Italia in carica, che ha mostrato tutta la sua forza e costanza nel corso di questi mesi. Dall’altra c’è il grande ex Antonio Conte, alla guida di Napoli mai così affamato.

Una sfida quotidiana che, con ogni probabilità, si risolverà nell’ultima di campionato: mancano ancora due mesi. Nel frattempo la battaglia tra le due big del nostro calcio potrebbe presto spostarsi in sede di calciomercato. L’estate riserverà numerose novità ai nerazzurri: anche Antonio Conte si aspetta sforzi importanti da parte della dirigenza partenopea.

Uno degli obiettivi principali dell’Inter che verrà è chiaramente legato alla difesa, un reparto che ha mostrato le prime pericolose crepe dopo anni semplicemente impeccabili. L’età avanza per tutti e così Darmian, Acerbi e forse anche de Vrij (il contratto dell’olandese resta in scadenza il 30 giugno 2025) avranno bisogno di una mano.

Inter, colpo in Serie A: Napoli beffato

A tal proposito la ricerca di un nuovo centrale rischia di cozzare con le esigenze del Napoli che, su richiesta espressa dell’ex Commissario tecnico, porterà a Castelvolturno un difensore di primissimo livello. Così il duello tra Inter e Napoli si sposterà, presto, su una delle gemme della Serie A.

Si parla di Pietro Comuzzo, rivelazione della Fiorentina che a soli 20 anni ha già attirato su di sé l’interesse delle big italiane. Prima il Napoli, che già lo scorso gennaio aveva tentato dei timidi approcci per il difensore salvo poi rimandare ogni eventuale discorso al mese di giugno. Anche l’Inter, seppur da lontano, ha mostrato in più di un’occasione un certo apprezzamento per il talentuoso centrale, al suo secondo anno ad alti livelli con la maglia del club gigliato.

Il contratto di Comuzzo scadrà il 30 giugno 2028 e la Fiorentina, in tal senso, non ha impellenza di venderlo. Anzi. Si aspetterà una proposta importante, magari un’asta al rialzo per dare l’eventuale via libera alla cessione del classe 2008 durante il prossimo calciomercato estivo. A tal proposito il club di Commisso ha già fissato il prezzo.

Inter vs Napoli, Comuzzo nel mirino

35-40 milioni di euro e Comuzzo potrebbe fare le valigie e compiere il salto in una delle piazze più importanti d’Italia. Se l’interesse del Napoli è partito mesi prima rispetto ai nerazzurri, adesso la strategia di Marotta per beffare Conte è molto chiara.

Il presidente dell’Inter potrebbe iniziare a muoversi con largo anticipo per preparare il terreno alla firma durante i mesi estivi. Un colpo secco che rischierebbe di lasciare a bocca asciutta Conte ed il Napoli, che in quel caso si ritroverebbero costretti ad orientare le proprie attenzioni altrove. Un doppio successo: perché Inzaghi si ritroverebbe in rosa un difensore giovane, italiano e dal grande futuro. Allo stesso modo metterebbe i bastoni tra le ruote agli azzurri nel rafforzamento estivo della squadra.

Detto del cartellino, non vi sarà alcun problema a trovare – eventualmente – un accordo sull’ingaggio con l’entourage di Comuzzo: a Firenze il giovane centrale percepisce appena 500mila euro a stagione. In questa annata comunque assai positiva agli ordini di Palladino – che potrebbe essere l’ultima in Toscana – Comuzzo ha racimolato 31 presenze complessive tra campionato e coppe.