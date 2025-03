Alla scoperta di Berenbruch: ha colpito Inzaghi, come verrà utilizzato

L’Inter si gode un nuovo gioiello, pronto a scalare le gerarchie sulla scena internazionale: come verrà utilizzato Thomas Berenbruch

L’impatto che ha avuto Thomas Berenbruch nell’universo Inter non è stato per nulla trascurabile. Il centrocampista si è già messo in mostra con la Primavera arrivando a quota 8 gol e 5 assist, mentre in Youth League si è fermato a due reti, ma con solo cinque partite giocate. Insomma, parliamo di un talento purissimo, che anche contro il Feyenoord si è disimpegnato nel migliore dei modi.

Entrato negli ultimi minuti di gara contro gli olandesi, si è tolto la grande soddisfazione di giocare i suoi primi minuti con l’Inter dei grandi in Champions League, non proprio qualcosa che capita tutti i giorni e che ha vissuto a braccetto con il suo compagno Cocchi – un altro ragazzo di cui si parlerà tanto anche in futuro.

Inzaghi pronto a puntare su Berenbruch: duttilità a centrocampo

Ha solo 19 anni, ma non mancano di sicuro le consapevolezze tattiche a Berenbruch. Si comporta come un vero e proprio centrocampista box-to-box, e poi quando si tratta di offendere, staziona ai limiti dell’area di rigore, lì dove può arrivare al tiro o effettuare rifiniture importanti.

Anche contro il Feyenoord ha mostrato di saper fraseggiare con i compagni per poi inserirsi con forza in area di rigore, il tutto con ottima qualità e consapevolezza dei propri mezzi. Visto l’infortunio di Zielinski, la coperta inizia a essere un po’ corta a centrocampo e, proprio per questo, Inzaghi potrebbe utilizzare Berenbruch nel finale di stagione e soprattutto in spezzoni di gara, a risultato già acquisito.

Il 19enne può giocare sia come sostituto di Barella, sia fare le veci di Mkhitaryan, con caratteristiche un po’ più offensive. E chissà che entro la fine della stagione non possa mostrare il suo fiuto per il gol anche in Serie A.