Atalanta-Inter gratis in tv e streaming: come vedere il big match senza abbonamento

Tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Inter. E’ possibile farlo anche gratis e senza abbonamento

Countdown agli sgoccioli per Atalanta-Inter, big match della 29.a giornata di Serie A che oppone la capolista a chi la insegue a soli tre punti di distanza. Una partita decisiva soprattutto per l’Atalanta che non può permettersi di perdere per non compromettere l’inseguimento a un’Inter che ha, a sua volta, l’opportunità di allontanare una pretendente dallo Scudetto.

Scelte di formazione già fatte per Inzaghi e Gasperini. L’Inter deve rinunciare a Dimarco, Darmian, Zielinski e Zalewski. In difesa, davanti al rientrante Sommer, Inzaghi si affida a Bastoni, Acerbi e Pavard. Carlos Augusto prenderà il posto di Dimarco. Confermati gli altri quattro di centrocampo con Dumfries, Mkhytarian, Barella e Calhanoglu in regia. In avanti, ovviamente, Lautaro Martinez e Thuram.

Cuadrado e Posch si sono uniti alla lista degli indisponibili per Gasperini che si affiderà all’ex Bellanova a destra. Confermato anche Zappacosta dopo l’ottima prestazione con gol alla Juve. In avanti, De Ketelaere e Lookman sosterranno Retegui.

Atalanta-Inter, dove vederla gratis stasera

Atalanta-Inter è un’esclusiva di DAZN. Per il big match odierno, l’emittente offre una grande opportunità a tutti gli appassionati. La partita, infatti, sarà visibile gratuitamente, in streaming, anche senza abbonamento sulla app della piattaforma disponibile per smart tv, dispositivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q, Tim Vision e console di gioco. Per farlo basterà registrarsi sul sito o sull’app di Dazn, inserendo i propri dati anagrafici e la mail di riferimento. Effettuata la registrazione, si può accedere a Dazn e vedere Atalanta-Inter, selezionando l’evento dalla home page.

Non tutti però potranno vedere la partita gratis. La possibilità è riservata, infatti, ai primi due milioni di utenti che accederanno alla piattaforma. Raggiunta la quota, la diretta streaming di Atalanta-Inter non sarà disponibile per altri accessi. Il limite, tuttavia, è abbastanza alto da garantire ampia possibilità di visione ai nuovi registrati. Il consiglio, ovviamente, è di sintonizzarsi subito sulla diretta che comincerà alle 19.45.

Ovviamente, Atalanta-Inter resta visibile agli abbonati Dazn con le consuete modalità. Ci sarà anche la diretta tv sul canale Dazn 1, disponibile come opzione aggiuntiva sul canale 214 di Dazn e di Tivusat. In telecronaca, Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Diletta Leotta curerà, invece, il pre e post partita con le interviste da bordo campo.

Per vedere gli highlights in chiaro di Atalanta-Inter occorre attendere l’inizio della Domenica Sportiva su Rai 2 oppure di Pressing su Canale 5 verso la mezzanotte. Allo stesso orario, la sintesi della partita sarà disponibile gratuitamente anche sui canali Youtube di Dazn, Sky Sport e Serie A.