Atalanta-Inter, malore e partita sospesa: cosa succede

Atalanta-Inter si è interrotta a inizio secondo tempo a causa di un malore di un tifoso: cosa è successo al Gewiss Stadium

L’Inter è passata in vantaggio all’inizio della ripresa contro l’Atalanta grazie a un gol di testa di Carlos Augusto, ma subito prima la partita è stata sospesa per qualche minuto.

Hakan Calhanoglu si è avvicinato alla bandierina per battere un calcio d’angolo dalla destra, ma si è bloccato poco prima del calcio in area dopo un richiamo arrivato dall’esterno. Un tifoso purtroppo, intorno al 47esimo minuto, si è sentito male sugli spalti. L’arbitro ha bloccato il match per cinque minuti e mezzo in modo da consentire le cure.

Gioco fermo per un malore nel settore dei tifosi dell’Inter, richiesta la barella#AtalantaInter pic.twitter.com/Ix8dHqphde — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 16, 2025

Si è aperto il cancelletto e l’ambulanza è accorsa il prima possibile per prestare l’aiuto del caso. Il supporter è stato sollevato in barella e il clima si è disteso sugli spalti: è ancora presto per dirlo, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Come detto, la partita è ripartita con un calcio d’angolo in favore dell’Inter, battuto molto bene da Calhanoglu e da cui è scaturito il gol di testa di Carlos Augusto.