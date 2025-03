Colpo a sorpresa per la difesa dell’Inter: arriva dalla Germania

L’Inter può mettere a segno un colpo molto interessante in difesa: arriva dalla Germania ed è un vero e proprio gigante del reparto

Non è cambiata la necessità dell’Inter di acquistare un nuovo difensore centrale che possa giocare da perno della difesa a tre e fare la differenza con marcatura e fisicità in quella zona di campo. I nerazzurri dovranno cercare l’erede di Francesco Acerbi, una certezza nel reparto per Simone Inzaghi, ma non è per nulla facile trovare un calciatore con la sua potenza e leadership.

La panoramica di nomi che piacciono all’Inter arrivano soprattutto dalla Serie A. Da mesi si parla di un profilo come Bijol, ma ci sono anche Hien, Beukema e De Winter, su cui vi abbiamo aggiornato anche nelle ultime ore e che potrebbe balzare in pole position per quel ruolo.

Una possibilità simile, però, arriva anche dalla Germania e si tratta di un vero e proprio gigante difensivo che ha cambiato diverse squadre negli ultimi anni, ma potrebbe davvero essere arrivato al momento della sua consacrazione.

Moritz Jenz proposto all’Inter: un gigante dalla Germania per la difesa

Dopo aver fatto bene allo Schalke 04, Moritz Jenz ha aumentato la sua valutazione e ha puntato su di lui il Wolfsburg, ma le cose non sono andate benissimo nell’ex club di Edin Dzeko e allora è passato al Mainz in prestito. Anche in questo caso, con qualche bagliore in più, ha trovato serie difficoltà a emergere.

Ha già giocato 15 partite nell’attuale edizione della Bundesliga e spesso viene usato come subentrante negli ultimi minuti di gara, anche grazie alle sue straordinarie capacità aeree, dovute ai 190 centimetri d’altezza che lo contraddistinguono. Ha ancora 25 anni e doti fisiche impressionanti, per cui diversi intermediari potrebbero proporlo alle big europee, a caccia della grande occasione.

Sapendo le necessità dell’Inter, potrebbero parlare proprio con i nerazzurri, ma troverebbero un no come risposta. Jenz potrebbe essere un buon rincalzo numerico, ma lì Marotta e Ausilio stanno cercando un titolare per la prossima stagione e lui non è ancora pronto per un salto simile.