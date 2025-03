DIRETTA Atalanta-Inter, Inzaghi con l’once de gala: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano l’Atalanta di Gasperini nella 29esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita all’Atalanta a Bergamo nel posticipo domenicale che chiude la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tutto nerazzurro che è anche uno scontro diretto in chiave scudetto che sarà diretto dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i meneghini di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla sofferta vittoria in rimonta di sabato scorso contro il Monza cui ha fatto seguito quella in Champions League contro il Feyenoord che è valsa la qualificazione ai quarti di finale. L’obiettivo è quello di tornare a vincere in trasferta come non accade dal 26 gennaio a Lecce (2 punti in 4 partite, ndr) per tentare di estromettere una contendente al titolo e riprendere il duello scudetto con il Napoli. Dall’altra parte gli orobici di Gian Piero Gasperini, che a loro volta vengono dal successo roboante in casa della Juventus, vanno ancora a caccia della prima gioia casalinga del nuovo anno: finora sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta nel 2025.

La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata i campioni d’Italia in carica si sono imposti con un netto 4-0 grazie all’autorete di Djimsiti seguita dal gol di Barella e dalla doppietta di Thuram, mentre in Supercoppa Italiana è arrivato un 2-0 a firma Dumfries. Interlive.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia