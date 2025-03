Dumfries esce per infortunio: Inzaghi stravolge ancora l’Inter

Nuova tegola sugli esterni per l’Inter e Simone Inzaghi: Denzel Dumfries è stato costretto a uscire per un problema alla coscia

L’emergenza sulle fasce per l’Inter continua e anche stasera è arrivato un nuovo infortunio pesantissimo durante il big match contro l’Atalanta. Denzel Dumfries ha dovuto alzare bandiera bianca nel cuore del secondo tempo dopo un duro colpo subito da Ruggeri a contrasto sulla fascia destra degli ospiti.

L’olandese si è subito accasciato per terra e ha richiamato l’attenzione dello staff medico, poi è uscito dal campo per farsi curare. L’esterno destro, uno dei più in forma dell’ultimo periodo, ha anche tentato di tornare sul terreno di gioco, ma poi si è dovuto arrendere e ha creato una nuova emergenza, suo malgrado.

In realtà, si è creato anche un piccolo caso in panchina. Simone Inzaghi e il suo staff hanno preferito non rischiare nulla per non aggravare le condizioni di Dumfries, ma il calciatore intanto chiedeva di aspettare, pensando di poter riuscire a proseguire la partita. In ogni caso, il tecnico di Piacenza – memore anche dell’esperienza di Napoli – pur in totale emergenza, ha preferito non toccare la difesa e schierare Bisseck come esterno destro.