Inter, idea Kolo Muani: si chiude solo a due condizioni

Randal Kolo Muani può essere un nome spendibile anche per il calciomercato dell’Inter: l’affare può chiudersi a due condizioni

L’Inter dovrà cambiare parecchio l’attacco nei prossimi mesi. L’intenzione della società è non perdere il controllo del cartellino di Marcus Thuram – per questo si lavora a un rinnovo di contratto che possa eliminare la clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante, decisivo anche contro il Feyenoord.

Lautaro Martinez è una colonna del gruppo e intoccabile per il club nerazzurro. L’argentino resterà un leader della squadra anche nelle prossime stagioni, il capitano attorno a cui far ruotare la squadra e lo spogliatoio, oltre qualche alto e basso patito nell’ultimo periodo.

Al loro fianco, però, c’è davvero tanto su cui lavorare. Al momento la prima alternativa alla coppia titolare è rappresentata da Marko Arnautovic, in crescita nelle ultime settimane. L’austriaco difficilmente rinnoverà il suo contratto, soprattutto dopo il Mondiale per club. E il discorso vale ancora di più per Joaquin Correa. Il discorso è ancora più complicato per Mehdi Taremi: l’iraniano è arrivato per restare, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua la prossima estate, l’Inter lo lascerà partire, anche per abbassare il monte ingaggi e puntare su profili più giovani.

Spunta l’idea Kolo Muani per l’Inter: le condizioni dell’affare

Per questo, Marotta e Ausilio potrebbero guardare addirittura in casa Juventus per risolvere i problemi in attacco. La dirigenza ha bisogna almeno di un grande colpo da piazzare alle spalle di Lautaro e Thuram e il nome giusto potrebbe essere quello di Randal Kolo Muani.

Il francese ha avuto un impatto devastante con i bianconeri e si è guadagnato grande rispetto a suon di gol e assist nelle prime presenze con il club torinese. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, però, sarà davvero complicato tornare dal Psg e trattare il suo cartellino a titolo definitivo.

Una volta tornato in Francia, non potrà restare in un ambiente in cui ha sentito troppo la pressione e non è mai davvero sembrato a suo agio. Per questo, dovrà trovare una nuova sistemazione e l’Italia potrebbe essere ancora una meta ideale. Attenzione anche all’Inter, con i nerazzurri che potrebbero trattare un nuovo prestito con diritto di riscatto. Il centravanti potrebbe avere le caratteristiche ideali per inserirsi nel contesto tattico di Inzaghi e la presenza in rosa di Thuram e Pavard potrebbe convincerlo a privilegiare la soluzione nerazzurra.

Le due condizioni essenziali per il trasferimento resteranno queste anche nei prossimi mesi: l’addio alla Juventus e una nuova partenza in prestito.