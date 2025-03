Squalifica a Inzaghi prima di Atalanta-Inter: “Deve rispettarla”

Il tecnico nerazzurro è stato redarguito per la ripetitività del suo gesto in campo, potrebbe portare a conseguenze di carattere comportamentale

L’Inter sta attraversando un buon momento di forma generale, frutto dell’applicazione puntigliosa dei dettami tattici dello staff e delle direttive di Simone Inzaghi in un momento della stagione stracolmo di impegni ufficiali.

Preoccupano i vari infortuni e le troppe assenze, ma fanno anch’esse parte del gioco: si lavora per far sì che possano pesare il meno possibile sul rendimento di quanti, al contrario, costituiscono l’ossatura della formazione titolare.

Procedere verso la conquista del secondo Scudetto consecutivo dell’era Inzaghiana è prerogativa di tutti e con questi presupposti, almeno sulla carta, i nerazzurri potrebbero spuntarla anche su Napoli e Atalanta.

Oggi si terrà l’ennesimo scontro diretto coi bergamaschi di Gian Piero Gasperini e non si esclude, per quanto visto finora, che la tensione possa pervadere Inzaghi, come accaduto in precedenza nel corso delle altre partite giocate. Il tecnico sembra infatti consapevole del fatto che riconfermarsi, quest’anno, è impresa tutt’altro che semplice.

Il suo livello di attenzione e concentrazione nell’arco dei novanta minuti di gioco non può calare al pari di quello degli uomini schierati in campo, eppure deve far attenzione a non farsi prendere troppo la mano in gesti e comportamenti al limite della tollerabilità.

Inzaghi e il ‘vizio’ di uscire dall’area tecnica, Sabatini: “Sta esagerando”

Nulla di clamoroso o fuori dai canoni della buona educazione, sia chiaro, ma Inzaghi non è nuovo ad oltrepassare la linea di demarcazione dell’area tecnica a lui destinata, a ridosso del corridoio laterale del campo.

Anzi, a dirla tutta, l’ex Lazio lo fa piuttosto spesso. Mediamente, diverse volte in ciascuna partita, che sia essa di campionato o coppa. Senza distinzione. Ciò fa sorridere quanti comprendono la carica agonistica del tecnico piacentino, ma non fa piacere a quanti, al contrario, invocano il rispetto delle regole.

Anche il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto nel podcast ‘3-5-2 Sport’, è di questa idea: “L’Inter sta sperimentando le difficoltà del campionato, è difficile ripetersi. Lo stesso Inzaghi non aveva bisogno di uscire tanto spesso dall’area tecnica lo scorso anno. Secondo me, però, sta esagerando. L’hanno creata apposta per far sì che venga rispettata e anche lui deve farlo”.

Solitamente, a livello regolamentare, la ripetitività di un comportamento simile portato avanti da uno qualunque dei membri della panchina è passibile di ammonizione (che di solito scatta dopo il primo richiamo, ndr). E infatti, Inzaghi ne ha rimediate diverse con questa dinamica. I direttori di gara conoscono ormai il suo operato e ne vengono allertati con largo anticipo, nei briefing pre-partita.

Ciononostante, non va dimenticato che una doppia ammonizione porta sempre ad una espulsione e di conseguenza, ad una squalifica. Sempre meglio evitare l’evitabile.