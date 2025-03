‘Scontro’ Inzaghi-Zanetti: cosa è successo e la storia Instagram

L’allenatore nerazzurro starà dialogando molto con il vicepresidente in questi ultimi giorni: dall’intesa allo scontro

Javier Zanetti continua a corteggiare Nico Paz. Il trequartista mancino del Como è il nome preferito del vicepresidente nerazzurro e di tutta la dirigenza, e pare che piaccia molto anche a Simone Inzaghi, già convinto di poterlo trasformare in una mezzala di qualità sul modello di Luis Alberto.

Portare la stellina argentina a Milano non sarà facile. Il Como è un club ricco e ambizioso: la proprietà farà dunque di tutto per trattenerlo anche il prossimo anno. Secondo alcune voci non confermate i dirigenti dei lariani avrebbero già trovato una mezza intesa con il Real Madrid.

I Blancos che hanno l’opzione di recompra potrebbero infatti essere disposti a sono pronti a rinunciare temporaneamente a considerare il ritorno del talento, a patto che il ragazzo resti appunto al Como, per poi ripensarci a giugno 2026, quando sarà possibile riscattarlo a circa 11 milioni. E in questo senso per l’Inter sarà complicato superare la doppia opposizione dei club. Zanetti, in accordo con Inzaghi, continuerà a lavorare nelle retrovie, nella speranza di poter far leva sulla volontà del trequartista. Sarà dunque importante corteggiarlo, farlo sentire apprezzato, per fargli venir voglia di cambiare maglia.

Derby in casa Inter, Zanetti contro Inzaghi

Zanetti e Inzaghi si sono però anche schierati l’uno contro l’altro. La causa? L’adorata prole. Nei giorni scorsi, infatti, il figlio di Zanetti ha giocato contro il figlio di Inzaghi. E la moglie dell’ex capitano nerazzurro, Paula, si è lasciata andare a un commento social che avrebbe potuto mettere in crisi una relazione di collaborazione e reciproco rispetto che va avanti da tanti anni.

Zanetti e Inzaghi si conoscono da più di vent’anni. Prima di diventare alleati sono stati avversari. E l’attuale vicepresidente dell’Inter si è dovuto parecchie volte preoccupare di fermare l’allenatore quando questi era l’attaccante della Lazio. Lo stesso Inzaghi fu tra i protagonisti di uno dei ricordi più tristi di Zanetti in maglia nerazzurra: il 5 maggio 2002.

In quella partita, la Lazio vinse 4-2, e anche Simone Inzaghi rientrò fra i marcatori. Un amarissimo risultato decisivo per impedire all’Inter di vincere lo Scudetto, che andò invece alla Juventus. È una data storica, che continua a far male ai tifosi.

Un nuovo 5 maggio

I figli dell’allenatore e del vicepresidente nerazzurro si sono sfidati sul campo, e c’è mancato poco che non scoppiasse un nuovo 5 maggio! Lorenzo, il secondo figlio di Inzaghi (il primo avuto dall’attuale moglie Gaia Lucariello) è un piccolo attaccante tesserato dalla società nerazzurra, con gli Aldini. Anche il figlio di Zanetti, Tomas, sta crescendo come calciatore nel settore giovanile dell’Inter: gioca nell’Accademia.

Paula, la moglie di Javier Zanetti, condivide spesso sui social goal e momenti significativi delle partite del figlio. E stavolta ha pubblicato un post che immortala la vittoria dell’Accademia Inter, dove gioca appunto il figlio, contro l’Inter classe 2013, la squadra in cui gioca Lorenzo Inzaghi.

La sfida è finita 3-2 per la squadra del giovane Zanetti. Ma Lorenzo Inzaghi ha segnato un goal. Il problema, se così possiamo chiamarlo, è che miss Zanetti ha festeggiato un po’ troppo il risultato, urtando magari la sensibilità dei genitori dell’avversario sconfitto!