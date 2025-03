Atalanta-Inter non è finita: tre squalifiche e una multa

Assegnate in via ufficiale dal Giudice Sportivo le sanzioni maturate nel corso dell’ultima sfida tra Atalanta e Inter, un turno per Bastoni, Ederson e Gaperini

L’ultima partita giocata dall’Inter in campionato contro l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo si è conclusa con un risultato favorevole agli ospiti nerazzurri, ora saldamente in vetta alla classifica di Serie A con un discreto vantaggio di tre punti sul Napoli, ancora secondo.

Delle due reti messe a segno rispettivamente da Carlos Augusto sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di Lautaro Martinez su azione, però, nessuna è piaciuta ai padroni di casa che – loro malgrado – han dovuto giocare parte del secondo tempo in dieci uomini per via dell’espulsione di Ederson.

Il centrocampista brasiliano, nello specifico, è stato passibile di una duplice ammozione consecutiva per proteste plateali nei confronti dell’arbitro di stanza, Davide Massa, ed avergli rivolto un applauso ironico volto a screditare il suo operato fino a quel momento.

La partita è stata poi scenario, pochissimo tempo dopo, della seconda espulsione della serata: quella comminata a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, per aver mantenuto un comportamento irriguardoso ai danni di Massa a seguito della precedente decisione su Ederson.

Infine, da rimarcare anche la doppia ammonizione e conseguente espulsione a fine gara subita dal difensore nerazzurro Alessandro Bastoni per l’ennesimo fallo di gioco.

A distanza di due giorni dalla disputa della ventinovesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha elaborato le informazioni riportate dagli arbitri impegnati e pubblicato in via ufficiale la durata delle sanzioni e i nomi dei relativi autori.

Bastoni salterà Inter-Udinese e Pavard entra in diffida, batosta per Gasperini

Ederson e Bastoni rientrano nella lista dei dieci calciatori che resteranno fermi per il prossimo turno. Il centrale nerazzurro non sarà dunque presente fra i convocabili di Simone Inzaghi in vista della partita contro l’Udinese di fine mese, a seguito della sosta Nazionali.

Questi gli altri squalificati: Dele Alli, Junior Hernani, Santiago Castro, Aaron Martin, Yunus Musah, Hans Nicolussi Caviglia, Nico Paz e Matias Vecino. Entra invece nel calderone dei diffidati anche Benjamin Pavard.

Fronte Gasperini, il tecnico dei bergamaschi ha rimediato la squalifica di un turno ed un’ammenda pecuniaria di 15mila euro. Al club, invece, 8 mila euro di multa “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica”.