Colpo incredibile dell’Inter, Bergomi: “Faccio il nome”

L’ex calciatore nerazzurro e commentatore tecnico ha una preferenza per il mercato estivo dell’Inter, un consiglio da dare a Marotta sulla base delle premesse di Oaktree

Inter e mercato, un binomio perfetto ma profondamente rinnovato nello spirito. Dalla prossima estate, infatti, oltre al già noto Petar Sucic che si unirà al gruppo nerazzurro ponendo in calce l’accordo raggiunto in precedenza con la Dinamo Zagabria, la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe accogliere almeno un altro paio di rinforzi di categoria.

Ma con l’ulteriore annotazione che siano giovani, di prospettiva e futuribili. Oaktree ha poi messo il presidente Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nelle condizioni economiche di investire qualche milione in più rispetto al passato, quando invece la metodica era più incentrata su affari a costo zero.

Fra i papabili candidati ad un posto in squadre, oltre ai soliti nomi noti che si stanno susseguendo in queste settimane, ce ne potrebbe essere anche un altro. Forse non ancora considerato dai dirigenti nerazzurri per i propri scopi, ma che per l’ex calciatore Beppe Bergomi potrebbe essere un valore aggiunto.

L’attuale commentatore tecnico ed opinionista, raggiunto in diretta da ‘Radio Anch’io Sport’, ha infatti menzionato Gustav Isaksen senza batter ciglio. “Se dovessi dar loro un consiglio, sceglierei il danese della Lazio. Sta facendo bene ed è cresciuto molto”, ha ammesso.

Isaksen per un’Inter a immagine di Oaktree, l’ex consiglia Marotta

“Di buoni giocatori ce ne sono comunque molti e l’Inter prenderà qualcuno che sia giovane e dai costi contenuti, come vuole Oaktree. Magari a fronte di qualche partenza, vedi Frattesi”, ha poi aggiunto Bergomi nella sua analisi, che ammetterebbe Isaksen come propulsore dell’attacco nerazzurro.

L’esterno danese ha dato prova di un forte spirito d’iniziativa nelle offensive di squadra, dall’alto di movenze tipiche di un attaccante dal piede invertito, propenso alla convergenza verso l’interno del campo prima della finalizzazione.

Sebbene i numeri non confermino chissà quale prolificità sotto rete, con soli tre gol all’attivo in campionato, il calciatore è stato spesso parte attiva di azioni pericolose e ha fornito altrettanti assist ai compagni. Un primo impatto comunque positivo, alla prima annata in uno scenario difficile come quello di Serie A rispetto alla Superliga danese. Buono, infine, anche l’apporto in Europa League.