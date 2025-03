Infortunio pesantissimo per l’Inter: “È sconcertante”

Brutte notizie per quanto riguarda i nerazzurri. Il problema sembra essere più grave del previsto e anche i tempi di recupero potrebbero allungarsi

Non è sicuramente un periodo facile in casa Inter per quanto riguarda gli infortuni. La sosta arriva proprio al momento per riuscire a recuperare la maggior parte degli indisponibili. Ma alla ripresa degli allenamenti l’infermeria continuerà ad essere ancora piena considerato che per alcuni giocatori i tempi di recupero sono leggermente più lunghi rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Ma l’obiettivo di Inzaghi è sempre quello di averli a disposizione nel minor tempo possibile proprio per consentire di effettuare le rotazioni che ha sempre fatto.

Ma c’è una situazione che inizia davvero a preoccupare in casa Inter. Un infortunio non di poco conto che potrebbe avere uno stop molto più lungo di quello che ci si immagina in questo momento. Naturalmente per il momento ad Appiano Gentile si preferisce aspettare le prossime settimane per sciogliere i dubbi.

L’infortunio preoccupa

In questo momento l’infortunio preoccupa molto non solo in casa Inter. La situazione Zielinski allarma anche in Polonia. Il giocatore non è stato convocato a causa dell’infortunio rimediato qualche settimana fa dopo solo tre minuti dal suo ingresso in campo e i tempi di recupero rischiano di essere più lunghi di quelli ipotizzati in un primo momento.

L’ex giocatore della Polonia: “Sono davvero sconcertato”

L’infortunio di Zielinski (distrazione del gemello mediale della gamba destra ndr) preoccupa molto Tomaszewski. L’ex giocatore della Polonia in un’intervista si è detto “allarmato per il problema avuto dal centrocampista dell’Inter. Se parlassimo di un calcio preso o di una sensazione non lo sarei. Ma stava correndo ed è caduto da solo. Il muscolo non ha retto e questo è davvero sconcertate“.

Quindi in Polonia temono che sia un qualcosa ancora di più grave rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Esiste la possibilità di un rientro a disposizione di Inzaghi direttamente a maggio, ma siamo ad oggi in semplici ipotesi. Si aspetterà l’evoluzione a partire dalle prossime settimane per capire meglio quando potrà tornare a disposizione di Inzaghi.

Sicuramente l’infortunio di Zielinski non è assolutamente una buona notizia. Il polacco stava crescendo di condizione e dava una sorta di ricambio a Mkhitaryan. Ora l’armeno sarà costretto a stringere i denti.

La situazione infortunati in casa Inter

L’infermeria di Appiano Gentile dovrebbe iniziare a svuotarsi nei prossimi giorni. Dimarco, Zalewski e Darmian saranno a disposizione già per il prossimo match di campionato. Per Dumfries bisognerà attendere almeno la Coppa Italia. Più lunghi, come spiegato in precedenza, i tempi di rientro di Zielinski.