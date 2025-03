Inter-Bayern anche sul mercato: affare in estate tra i due club

Inter e Bayern Monaco al tavolo delle trattative, con un’idea pazzesca che potrebbe prendere corpo nei mesi estivi: un big in ballo

Dopo mesi intensi di campo è chiaro che in casa Inter si progetti anche il futuro. Il calciomercato, in particolare, resta il tema bollente per una dirigenza come quella nerazzurra attenta alle prossime mosse, alle occasioni che proprio nei mesi estivi potrebbe potenziare la rosa di Simone Inzaghi.

Non sarà facile, in campo come sul mercato, cercare di trovare i nomi giusti che possano rinforzare un gruppo apparentemente quasi perfetto. Nel frattempo la doppia sfida al Bayern Monaco per i quarti di finale di Champions League incombe e proprio con i bavaresi potrebbe aprirsi un canale preferenziale che porterebbe ad un grande affare per l’estate.

Un cammino fino a questo momento perfetto quello in Champions dei nerazzurri, adesso proprio in occasione della doppia super sfida un nome in particolare potrebbe venire a galla tra le due dirigenze. Una potenziale operazione che lascerebbe i tifosi dell’Inter a bocca aperta.

Dall’Inter al Bayern: firma da 40 milioni

Tra campo e calciomercato Inter e Bayern Monaco possono iniziare a vivere settimane incandescenti. In attesa di capire chi delle due approderà in semifinale di Champions League, c’è una possibile grande operazione all’orizzonte che farebbe felici i tifosi tedeschi, meno quelli nerazzurri.

Al Bayern Monaco piace tanto Yann Bisseck, centrale classe 2000 che poco più di due anni fa ha firmato con l’Inter per appena 7,2 milioni di euro. Un talento cristallino quello del difensore tedesco che ha dimostrato una crescita importante e – ad oggi – resta uno dei giovani talenti su cui l’Inter sta pensando di puntare per il futuro. La dirigenza bavarese, che nel recente passato aveva già valutato l’assalto al cartellino di Bisseck, parrebbe però intenzionata a farsi avanti al termine della stagione con una proposta per convincere i vertici nerazzurri.

A tal proposito Marotta e Ausilio hanno già fissato il prezzo per la partenza del 24enne di Colonia evidentemente considerato cedibile davanti ad una proposta adeguata. Così Bisseck e l’Inter potrebbero dunque dirsi addio in estate, con il centrale che rientrerebbe tra le uscite che finanzieranno il calciomercato nerazzurro.

Bisseck, colpo Bayern: cifra stabilita

Inzaghi ha contato parecchio su Bisseck, fresco di prima convocazione con la Germania, in quella che parrebbe poter essere la sua ultima stagione con addosso la maglia nerazzurra.

Marotta ha deciso: se dovesse arrivare un’offerta da almeno 40 milioni di euro per il difensore, allora sarà addio. Uno scenario che si unisce ad altri e che porteranno ad uno stravolgimento della retroguardia di Inzaghi. In attesa di capire se de Vrij rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione, è chiaro come Marotta stia sottotraccia sondando il terreno per uno, due colpi di grande spessore. A maggior ragione se Bisseck – che a Milano guadagna 1,5 milioni di euro all’anno – finisca per fare le valigie e approdare in Bundesliga, al Bayern Monaco.

Bisseck, dopo due anni a Milano, potrebbe finire alla corte di Kompany. Uno scenario da tenere in grossa considerazione. Adesso però Bayern Monaco ed Inter si giocheranno il sogno di avvicinarsi ad alzare la prossima Champions League. Sullo sfondo il mercato ed Yann Bisseck, il cui futuro è ancora tutto da decifrare.