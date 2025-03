Inter, ennesimo infortunio in Nazionale: “Ha lasciato il ritiro”

Quattro grosse pedine nerazzurre escluse dalle rispettive Nazionali per la fase finale di Nations League. Dopo Dumfries c’è un altro assente per l’Under-21

Il significativo incremento di impegni ufficiali in stagione ha fatto ancora una volta terra bruciata dietro di sé, almeno per quel che riguarda l’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi, infatti, conta tre esterni fermi ormai da diverso tempo per infortunio, ciascuno dei quali alle prese con una problematica da superare il prima possibile al fine di non lasciare completamente sguarnito il reparto.

Difatti oggi non ci sono alternative nel ruolo: al gruppo di Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski, si è aggiunto di recente anche Denzel Dumfries.

Il calciatore olandese ha sventolato bandiera bianca nell’ultima partita di campionato giocata contro l’Atalanta e stando alle primissime indiscrezioni, non filtra grande positività sulla sua condizione.

Nell’attesa di conoscer di più di quanto si possa soltanto ipotizzare, i quattro big dell’Inter non prenderanno parte neppure ai rispettivi impegni con le Nazionali, in vista della fase conclusiva della Nations League in programma nei prossimi giorni. Ma non è questa la vera novità dell’ultimo momento.

Francesco Pio Esposito saluta l’Under-21 per infortunio, rientro immediato allo Spezia

I nerazzurri, seppur indirettamente, restano in apprensione anche per lo stato di forma di Francesco Pio Esposito, di cui detengono il cartellino, seppur oggi in prestito allo Spezia.

Il giovanissimo attaccante ha dovuto abbandonare in anticipo il ritiro con la formazione azzurra Under-21 di mister Carmine Nunziata avente luogo in Galzignano Terme, nei pressi di Padova.

La motivazione ricade sul colpo subito dal calciatore nell’ultima partita del campionato di Serie B contro il Cesena, dal quale non si sarebbe del tutto ripreso. Fatto rientro a La Spezia, potrà dunque completare la riabilitazione senza forzature ulteriori.

Sul centravanti Inzaghi ripone grandissima fiducia dall’alto del buon impatto avuto fino a questo momento in stagione e potrebbe rappresentare, per l’intero movimento calcistico nerazzurro, una risorsa indispensabile da annettere al progetto sin dalla prossima estate. Va ricordato, infatti, che la dirigenza è pienamente attiva nella ricerca di nuove pedine offensive da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.