Nuova bufera Atalanta-Inter: “È gravissimo, vergognati”

La sfida di Bergamo non è assolutamente terminata al triplice fischio dell’arbitro. Le scelte del direttore di gara hanno portato a polemiche infinite

Il pareggio del Napoli a Venezia ha portato la sfida di Bergamo a valere il doppio per entrambe le formazioni. E il nervosismo si è sentito sin dai primi minuti. Alla fine a spuntarla è stata la squadra di Inzaghi, ma non senza polemiche. Alcune scelte del direttore di gara non sono assolutamente piaciute e le immagini di Dazn hanno raccontato in maniera molto dettagliata cosa è successo nel finale quando sono arrivati tre cartellini rossi nel giro di davvero poco tempo.

Ad alzare la tensione è stato il doppio giallo dell’arbitro ad Ederson. Espulsione considerata troppo affrettata e avvenuta in maniera sicuramente molto strana rispetto a quanto ci si poteva aspettare. Il rosso al brasiliano ha portato grande nevosismo su entrambi le panchine e a farne le spese non è stato solamente il centrocampista della Dea.

Rosso a Ederson, la furia di Gasperini

Il doppio giallo a Ederson non è assolutamente piaciuto a Gasperini e al resto dell’Atalanta. La decisione di Massa di non fischiare il fallo di Thuram su Hien ha provocato la dura reazione del brasiliano. E l’applauso finale ha portato la seconda ammonizione nel giro di davvero pochi secondi. Una scelta non condivisa dalla panchina orobica con il tecnico della Dea che si è scagliato contro il direttore di gara.

Le parole del tecnico al direttore di gara

Il rosso ad Ederson non è andato assolutamente giù a Gasperini e al reto della panchina della Dea. Urla e applausi sarcastici sul terreno di gioco con Gasperini che ha detto all’arbitro queste parole: “È gravissimo vergognati“. Nervosismo che ha portato all’espulsione del tecnico di Grugliasco.

“𝑽𝒆𝒓𝒈𝒐𝒈𝒏𝒂𝒕𝒊”, la reazione di Gasperini all’espulsione di Ederson 🟥 L’applauso all’arbitro: “Bravo, bravo” 👏

Zappacosta ironizza con Massa: “È gravissimo” 🤔 🎤 @Davide Bernardi

Una tensione che non ha portato a stangate come magari si poteva prevedere in un primo momento. Ederson resterà fermo un solo turno e salterà la trasferta di Firenze. Una scelta dovuta al fatto che il brasiliano è stato espulso con una doppia ammonizione e non con il rosso diretto. In quel caso ci sarebbero state almeno due giornate di stop.

Per quanto riguarda Gasperini, la scelta del Giudice Sportivo è stata quella di fermarlo per una sola giornata. Anche in questo caso una sanzione minima rispetto a quanto si poteva immaginare subito dopo lo sfogo.

Atalanta-Inter: la partita non è finita al triplice fischio

La gestione di Massa non è piaciuta a tutti e si può dire che Atalanta-Inter non è assolutamente finita al triplice fischio. Vedremo se ora queste sanzioni avranno un peso nella lotta Scudetto.