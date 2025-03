“Penalizzazione all’Inter”: scandalo Serie A, hanno già deciso

Sembra improbabile che l’inchiesta possa portare a sanzioni pesanti come una penalizzazione in campionato, ma alcuni tifosi non mollano

L’inchiesta Doppia Curva continua a far rumore. A trattare polemicamente l’argomento sono soprattutto i tifosi della Juventus, che sperano in una penalizzazione per l’Inter. Dopo che la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per undici persone e otto società, tra cui molti esponenti delle curve di Inter e Milan e figure politiche, al momento nessuno parla di un coinvolgimento diretto dei club. La FIGC ha appena chiuso le indagini per determinare un possibile illecito sportivo.

Inter e Milan si sono infatti costituiti parte civile nel processo. Le due squadre hanno dunque preso subito le distanze dalle attività illecite perpetrate dalle tifoserie organizzate. Il fatto che Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord dell’Inter, abbia rivelato di aver avuto dei rapporti con alcuni tesserati (tra cui Romelu Lukaku, Javier Zanetti e Hackan Calhanoglu) non sembra a oggi rilevante.

Quanto è probabile che l’Inter subisca una penalizzazione dopo le dichiarazioni di Beretta? Praticamente zero. Sia l’Inter che il Milan rischiano delle multe e, nei casi più critici e quindi gravi, squalifiche temporanee per dirigenti o tesserati.

La giustizia sportiva dovrebbe presto esporre le conclusioni delle sue valutazioni in merito. In pratica, dovrà affermare se è stata riscontrata o meno la presenza di eventuali violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, dopo aver investigato tra i rapporti non consentiti tra tesserati e gruppi ultras.

Il lamento degli juventini: “Penalizzazione per l’Inter solo a campionato chiuso“

A oggi, comunque, non sembra che siano venute a galla prove che giustifichino penalizzazioni in classifica per i club. E la situazione resterà questa a meno che non emergano connivenze dirette tra i dirigenti e i giocatori con i tifosi implicati in attività illecite.

Ma i tifosi della Juve non hanno ancora gettato la spugna. Sui social continuano insistentemente a evocare una possibile penalizzazione per il club nerazzurro. Anzi, c’è chi dà la penalizzazione per certa, ma paventa comunque una pena troppo leggera: “Già mi immagino le penalizzazioni di Chiné“, scrive un utente su X, “Inter un punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Zanetti niente grigliata con la squadra. Marotta una nota sul diario…”

Anche se fate finta di niente questa “robetta” qui dovrà avere un esito prima della fine del campionato 24/25.#Chinè ha chiesto un rinvio il 25 febbraio per valutare meglio prima di esprimere le sue richieste di penalizzazione o deferimenti. Vedremo cosà deciderà e sarà… pic.twitter.com/CxXjVfcvWs — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) March 18, 2025

Gli onesti! Senza la protezione sarebbero già stati radiati pic.twitter.com/wB4ZSsmRq2 — Berto Francescoli (@B_Francescoli) March 5, 2025

Anche Massimo Pavan sta dalla parte della Fondazione Jdentità Bianconera: DUE PESI E DUE VELOCITA’, L’AUDIO DEL MISTERO EVOCA UN FANTASMA DEL PASSATO Tastiera Velenosa Massimo Pavan scava negli armadi nerazzurri e scova gli scheletri nascosti 5 Marzo 2025. pic.twitter.com/uhtd0cj8Ed — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) March 5, 2025

Un altro utente si lamenta della lentezza con cui la Procura della FIGC sta giudicando il coinvolgimento dell’Inter nell’inchiesta. E alla notizia che la Procura punta a dare delle risposte prima del termine della stagione, risponde: “Prima della fine… Prima dell’ultima giornata a scudetto già acquisito e finale di Champions in tasca… Poi le squalifiche da scontare, forse, nella prossima stagione…“