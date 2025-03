Triplo colpo da 300 milioni: impossibile tenerlo all’Inter

Il club nerazzurro fa i conti con l’insaziabile ambizione della big europea: l’assalto al gioiello mette alle strette Marotta

Archiviata la lunga maratona di inizio anno – la squadra nerazzurra, impegnata su tutti i fronti, non ha avuto un minimo di respiro – con la mini fuga sul Napoli concretizzatasi proprio nell’ultima giornata grazie al passo falso dei partenopei abbinato con la bella vittoria dei meneghini al Gewiss Stadium, l’Inter si gode il primato in classifica in attesa del prossimo tour de force dopo la sosta per le Nazionali.

Sebbene non sempre brillante – e ci mancherebbe altro, considerando l’enorme quantità di impegni – la Beneamata accarezza la ‘pazza‘ idea di un Triplete ancora possibile, per quanto difficile e dipendente anche da una discreta dose di fortuna. Che mai deve mancare. La stessa che ebbe José Mourinho nel 2010 quando completò il più grande capolavoro della storia nerazzurra.

Intanto però, oltre ai gravosi impegni di campo – alla ripresa dopo la sosta l’Inter si troverà ad affrontare un terribile tour de force – incombe il mercato. E non necessariamente (solo) quello in entrata. Come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, infatti, una big europea è pronta all’affondo per una delle colonne della rosa nerazzurra. L’offerta rischia di mettere in seria difficoltà la resistenza di Beppe Marotta.

Liverpool, Bastoni nel mirino: pronti 75 milioni

Fresco di eliminazione in Champions e di sconfitta – appena qualche giorno dopo – nella finale di Carabao Cup contro il Newcastle ma destinato a vincere la Premier a spasso, il Liverpool sta mettendo le basi per una nuova stagione ai vertici del calcio inglese e continentale.

Secondo la stampa iberica la dirigenza dei Reds intende stanziare ben 300 milioni di euro per il prossimo mercato estivo. Al netto delle questioni ancora da definire, relative ai contratti in scadenza di super big come Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Momo Salah, il club della sponda rossa del Mersey vuole fare le cose in grande.

Tra gli obiettivi dichiarati, oltre a Juliàn Alvarez e Xavi Simons, c’è anche lui. Alessandro Bastoni. Per il quale sarebbe pronta un’offerta da 75 milioni che potrebbe far vacillare il club nerazzurro. Il nazionale azzurro, pilastro imprescindibile della retroguardia di Simone Inzaghi, rappresenta, assieme all’intoccabile Nicolò Barella, la giovane linea verde italiana di Zanghiana memoria.

Non era e non è certo nei programmi dell’abile dirigente meneghino privarsi del leader della sua difesa, ma di fronte ad un’offerta di siffatta importanza, tutto potrebbe cambiare. Con buona pace delle pretendenti su Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che a quel punto verrebbero assolutamente blindati da Marotta.