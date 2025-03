Inter, a Inzaghi piace un bomber in Serie A: può essere l’erede di Thuram

L’attaccante francese è nel mirino di diversi top club. Marotta non vuole cederlo, ma lavora al piano B se qualcuno dovesse pagare la clausola rescissoria

Marcus Thuram ha già battuto sé stesso. Con nove giornate di Serie A ancora da giocare, l’attaccante francese ha già raggiunto i 13 gol dello scorso campionato. Il totale, considerando anche le varie coppe, è invece di 16, uno in più rispetto ai 15 con i quali ha chiuso la stagione 2023-24.

Prestazioni che gli hanno permesso di diventare un titolare anche nella Nazionale transalpina, sebbene Deschamps abbia deciso di esentarlo dalla doppia sfida di Nations League contro la Croazia per il persistere del dolore alla caviglia che lo perseguita da settimane. E’ il terzo giocatore dell’Inter rimandato ad Appiano Gentile dalle rispettive selezioni dopo il polacco Zalewski, che comunque dovrebbe essere pronto alla ripresa contro l’Udinese, e l’olandese Dumfries che invece rischia uno stop anche di un mese dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta.

Tornando a Thuram, da tempo la dirigenza nerazzurra è al lavoro per provare a blindarlo con il rinnovo del contratto: l’obiettivo del presidente Marotta è quello di togliere la clausola di rescissione fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro che di certo non spaventa ricche pretendenti quali il Paris Saint-Germain, il Liverpool, l’Arsenal ed il Chelsea.

Calciomercato Inter, Dovbyk post Thuram: “Interesse concreto dei nerazzurri”

In ogni caso l’Inter deve farsi trovare pronta qualora davvero Thuram dovesse essere ceduto la prossima estate. Chi per fare coppia con Lautaro Martinez? A quanto pare Simone Inzaghi è un estimatore di un centravanti che gioca già in Italia: Artem Dovbyk.

A rivelarlo è il giornalista ucraino Ihor Tsyhanyk nel suo programma in onda su Youtube. Al suo primo anno in Serie A, lo score del centravanti nativo di Cherkasy è abbastanza positivo: 15 gol in 38 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Eppure alla Roma sono tutt’altro che soddisfatti del suo rendimento e sono già alla ricerca di un acquirente che sia disposto a non fargli fare una minusvalenza rispetto ai 30,5 milioni (più 5,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del calciatore, ndr) spesi per acquistarlo dal Girona. “C’è un interesse concreto da parte dell’Inter per Dovbyk – ha dichiarato Tsyhanyk – E’ uno dei nomi che ha in mente Inzaghi per sostituire Thuram. Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se ci sia stato soltanto un sondaggio esplorativo oppure una proposta vera e propria. Scambio con Frattesi? E’ una notizia che non posso confermare”.