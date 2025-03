Zero gol in ventitré partite, ma l’Inter è pazza di lui e vuole comprarlo

Nome nuovo in ottica calciomercato dei nerazzurri per la prossima stagione. Ausilio e Zanetti vogliono regalarlo a Inzaghi

La sosta per le Nazionali è spesso l’occasione per mandare in giro i propri scout e visionare nuovi calciatori. Non fa eccezione l’Inter, che da anni può vantare un’area scouting al top a livello italiano ed europeo che risponde al direttore sportivo Piero Ausilio.

Simone Inzaghi, con capitan Lautaro Martinez e il resto della squadra, devono concentrarsi su un finale di stagione davvero impegnativo. I nerazzurri hanno avuto il merito di essere l’unica formazione ancora in lotta su tutti i fronti: c’è l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia in Champions League dopo le deludenti eliminazioni di Milan, Juventus e Atalanta ad opera di avversari modesti, nessuno dei quali è approdato ai quarti di finale.

C’è da provare a rivincere lo scudetto dopo lo storico tricolore della seconda stella conquistato vincendo un derby lo scorso 22 aprile, e c’è da provare a tornare in finale di Coppa Italia dopo averne ‘saltata’ una. La dirigenza, invece, è già proiettata alla prossima annata. Inevitabilmente l’Inter sarà tra le protagoniste del calciomercato estivo, avendo il presidente Marotta annunciato che c’è bisogno di ringiovanire la rosa. A tal proposito si registra una new entry sul taccuino dei campioni d’Italia, verosimilmente suggerita da Javier Zanetti.

Calciomercato Inter, piace il giovane Delgado del Boca Juniors

Oltre a Nico Paz che il Como vorrebbe tenere, ma sul quale il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto, c’è un altro giovane argentino che piace all’Inter. Stiamo parlando di Milton Delgado, centrocampista nato a Rafael Castillo il 16 giugno 2005.

A rivelare l’interessamento del club di Viale della Liberazione per il giovane talento albiceleste è stato il giornalista argentino Jonathan Ritini sul portale sudamericano ‘El Crack Deportivo’. Messosi in mostra con la Nazionale Under 20, Delgado è diventato presto un titolare della prima squadra del Boca Juniors, con cui ha già collezionato 23 presenze tra le varie competizioni, senza riuscire a trovare il suo primo gol.

I suoi punti di forza sono nella fase di interdizione, ma anche in quella di impostazione, caratteristiche che fanno di lui l’ideale mediano davanti alla difesa. Il presidente degli Xeneizes Juan Roman Riquelme teme che l’Inter possa allettarlo con un ingaggio importante e la prospettiva di sbarcare in top club in Europa, perdendolo a cifre alquanto contenute. Staremo a vedere se l’affare andrà in porto.