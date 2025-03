Accordo Inter-Napoli per Frattesi: Di Marzio esplosivo

Si avvicina il calciomercato e il futuro del centrocampista romano ritorna ad essere in bilico. E il Napoli sembra essere pronto ad un nuovo assalto

La stagione per l’Inter deve ancora entrare nel suo clou, ma questo non ferma il mercato. Fra i giocatori nerazzurri destinati all’addio, c’è sicuramente Davide Frattesi.

La Juventus, la Roma sono pronte a tornare all’assalto per Frattesi, ma attenzione al Napoli. Manna sin da ora si sta muovendo concretamente sul calciomercato (l’operazione Marianucci lo dimostra). Anche prima della fine della stagione potrebbe fare un nuovo tentativo per il centrocampista romano.

La posizione dell’Inter su Frattesi

La posizione dell’Inter sul giocatore in questi mesi non è assolutamente cambiata. Inzaghi e la dirigenza nerazzurra continuano a considerare il giocatore importante, ma tutt’altro che incedibile. Da parte del centrocampista resta l’intenzione è quella di iniziare una nuova esperienza anche per trovare più spazio. E attenzione alla pista Napoli.

Frattesi-Napoli: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Il Napoli non molla Davide Frattesi. Conte ha dimostrato di apprezzare molto le qualità del centrocampista dell’Inter, del resto uno con le sue caratteristiche manca nella rosa dei partenopei. In più con il romano c’è la possibilità per il tecnico leccese di poter attuare con maggiore facilità anche il suo amato 3-5-2.

“Il Napoli lavorerà su uno o due centrocampisti nonostante il rinnovo automatico con Anguissa (che potrebbe comunque cambiare) – ha svelato Di Marzio – e la società potrebbe andare su Frattesi, che aveva già cercato di prendere a gennaio“. Una pista da seguire con attenzione soprattutto nelle prossime settimane. Vedremo se Manna e Conte riusciranno a strappare il centrocampista ai partenopei e alla concorrenza.

Ricordiamo che l’Inter chiede 30/40 milioni di euro per privarsi di Frattesi. Una cifra economica importante e che il Napoli non sborserà facilmente. Anzi, il prezzo per gli azzurri – così come per le altre dirette rivali in Serie A – potrebbe essere anche più alto. Per questo motivo ad oggi non si tratta assolutamente di una operazione semplice da portare a termine.

Tre squadre su Frattesi

Il Napoli non è sicuramente l’unica squadra che sta facendo un pensiero a Frattesi in ottica prossima stagione. Anche Juventus e Roma ci pensano in quella che si preannuncia una corsa a tre molto interessante. E l’Inter sarà il giudice di questa sfida di calciomercato.