Clamoroso Frattesi al Napoli: le cifre dell’operazione

Il futuro del centrocampista continua ad essere incerto. I partenopei sono pronti a fare follie per arrivare al giocatore capitolino

La cessione di Kvaratskhelia ha sbloccato il calciomercato del Napoli. L’addio del georgiano è riuscito a portare nelle casse dei partenopei una cifra importante da reinvestire in entrata. Si parla tanto del sostituto del numero 77, ma nelle intenzioni di Manna c’è anche quella di dare un nuovo centrocampista a Conte e nelle ultime ore il nome di Frattesi è ritornato ancora una volta in pole position.

Il profilo del centrocampista capitolino piace molto a Conte e ADL sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra importante per convincere l’Inter a lasciare partire il proprio calciatore. Per il momento la trattativa stenta a decollare per alcuni motivi, ma l’interesse del Napoli nei confronti di Frattesi è reale e presto sono attese delle novità molto importanti.

Il Napoli sfida la Roma per Frattesi

È ormai un testa a testa tra Napoli e Roma per Davide Frattesi. I giallorossi sappiamo come si sono mossi per primi per il centrocampista romano, ma le offerte non hanno mai fatto traballare l’Inter. I partenopei in queste ultime ore sembrano aver alzato il pressing nei confronti del giocatore ed è pronta una proposta interessante per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, l’offerta del Napoli per Frattesi

Il Napoli si sta muovendo concretamente per Frattesi. L’addio di Kvaratskhelia ha permesso ai partenopei di avere un tesoretto importante da utilizzare per rinforzare la squadra di Conte e tra i principali obiettivi di Manna c’è proprio il centrocampista romano dell’Inter.

Le ultime informazioni parlano di una proposta che potrebbe arrivare fino a 40 milioni di euro per convincere l’Inter a privarsi di Frattesi in questa sessione di calciomercato. Una cifra sicuramente importante, ma che per il momento non sembra dare la possibilità di arrivare alla fumata bianca. I nerazzurri, infatti, non vogliono rinforzare la principale diretta concorrente per il titolo e per gli azzurri la valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 65-70 milioni.

Per questo motivo ad oggi la destinazione più probabile resta la Roma. Ma il tempo stringe e Ghisolfi dovrà accelerare e fare uno sforzo economico importante per consentire a Frattesi di ritornare a casa dopo diversi anni di assenza.

Gli infortuni ‘bloccano’ Frattesi

Altro tema da prendere in considerazione sono gli infortuni. Calhanoglu rientrerà a febbraio, Mkhitaryan forse con l’Empoli, ma non sicuramente nelle migliori condizioni. Un quadro che ha portato l’Inter a frenare sulla partenza del centrocampista romano e a questo punto non è da escludere una sua permanenza in nerazzurro almeno fino al termine della stagione.