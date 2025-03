Inter bianconera: triplo colpo in Serie A dagli avversari

Marotta cambia i piani del mercato dei nerazzurri. Nel mirino tre calciatori del ‘nemico’ che conoscono già il campionato italiano

Quella della prossima estate sarà un sessione di calciomercato molto importante in casa Inter. Tra entrate ed uscite, Marotta e company dovranno cercare di mettere a segno tra le dodici e le diciotto operazioni che inevitabilmente rivoluzioneranno la rosa nerazzurra.

Dal canto suo, Simone Inzaghi è un allenatore che fa poche richieste e che tende a cambiare il meno possibile, affidandosi ai calciatori dei quali si fida di più. Basti pensare a quanto tempo ci metta una new entry a ‘rubare’ il posto ad un titolare.

Ma la politica del club di Viale della Liberazione sta cambiando: dopo l’addio della famiglia Zhang e l’avvento del gruppo Oaktree, non si punta più soltanto sul creare un instant team in grado di vincere nel presente, ma una squadra più giovane e futuribile che la renda appetibile anche ad eventuali futuri acquirenti della società.

Oltre a continuare a sfruttare il grande lavoro degli scout in giro per il mondo, i campioni d’Italia guarderanno con attenzione alla Serie A. In tale ottica, il mercato dell’Inter potrebbe tingersi di bianconero, con almeno tre giocatori sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio.

Calciomercato Inter, Lucca e non solo: si guarda in casa Udinese

Il mirino dei nerazzurri di Milano sarà puntato soprattutto sui gioielli dell’Udinese, prossimo avversario a San Siro alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Dopo una stagione negativa, l’avvento di Runjaic in panchina ha risollevato i friulani.

Se l’anno scorso la salvezza arrivò soltanto all’ultima giornata grazie alla vittoria in trasferta contro il Frosinone, in questa stagione i bianconeri hanno già raggiunto la fatidica quota 40 punti con nove giornate ancora da giocare. Da tempo Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino due difensori: lo sloveno Bijol ed il francese Solet. Con De Vrij in scadenza di contratto e Acerbi che non dà più troppe garanzie di continuità a causa dell’età, il pacchetto arretrato ha bisogno di rinnovarsi.

Ma attenzione alla concorrenza: il primo piace in Premier e il secondo al Napoli. A proposito dei partenopei, il duello scudetto potrebbe spostarsi dal campo al mercato: da qualche giorno, infatti, anche l’Inter ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, che per caratteristiche potrebbe fisiche potrebbe essere il naturale erede di Arnautovic. Lo scontro diretto tra meno di dieci giorni può essere l’occasione per le due dirigenze di imbastire le trattative. Da nemici ad alleati, il passo a volte è breve.