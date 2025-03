Lorenzo Lucca è nel mirino dell’Inter per l’attacco: il suo nome sta scalando le gerarchie dei nerazzurri, occhio a un precedente storico

Tra Lucca e Luca passa solo una ‘c’, almeno sotto un profilo prettamente linguistico. E anche tanti gol, se si considera il calcio giocato. Ma comunque il paragone tra i due regge, anche se con percorsi e in epoche calcistiche molto diversi. Sta di fatto che in tanti continuano a confrontare i due bomber e qualcosa torna, almeno nello stile di gioco.

Toni ha espresso parole importanti nel recente passato per il centravanti dell’Udinese, confermando che si tratta di una delle migliori punte ad oggi in Serie A. Lo sta dimostrando in Friuli a suon di reti e grandi giocate, nonostante gli assist ricevuti nel corso di una partita non siano così tanti.

Lucca è convinto, infatti, che in una big potrebbe aumentare in maniera considerevole il suo bottino di reti stagionali e la prossima estate sarà quella dell’approdo in una grande del calcio italiano. Se n’è parlato tanto per la Juventus e per la Roma, ma anche l’Inter si è iscritta alla corsa, alla ricerca di un sostituto di primo livello di Lautaro e Thuram.

Lucca per far dimenticare Toni: l’Inter ora si muove

Bisogna andare indietro di diversi anni nel tempo per tornare ai giorni in cui Massimo Moratti stava portando Luca Toni all’Inter. Sembrava tutto fatto, ma le strade del bomber italiano e dei nerazzurri non si sono mai unite: una trattativa saltata all’ultimo momento e che ha lasciato l’amaro in bocca.

Potrebbe servire da monito per la gestione dell’affare Lucca. Rientra perfettamente nei parametri di Oaktree, Marotta è convinto di centrare un colpo importante in attacco ed è italiano, senza un ingaggio così elevato. Tutto perfetto? Pare di sì, anche perché dalle parti di Appiano Gentile sono convinti che il bomber possa completare il suo percorso di crescita a Milano, anche sotto il profilo fisico.

E c’è anche un altro fattore a favorire l’affare: Santiago Castro, altro obiettivo da tempo nel mirino, ha una valutazione da 40 milioni di euro, schizzata alle stelle nelle ultime settimane. Lucca sarebbe un po’ meno caro e accetterebbe il ruolo di prima alternativa, ma comunque con ampio minutaggio in un’altra stagione che si preannuncia ricca di impegni per l’Inter.