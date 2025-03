Frattesi-Inter, nuovi segnali d’addio: Inzaghi corre ai ripari

Davide Frattesi e l’Inter, una storia d’amore agli sgoccioli: ci sono nuovi segnali d’addio e una strategia ben precisa per Inzaghi

La vittoria contro l’Atalanta ha portato consapevolezze e grande entusiasmo in casa Inter. I nerazzurri hanno mantenuto la vetta della classifica e consolidato il vantaggio sulle dirette concorrenti in un turno sulla carta sfavorevole. Ora si può guardare con serenità alla sosta per le nazionali, con l’obiettivo di recuperare calciatori fondamentali per il percorso della squadra, su tutti e tre i fronti.

Potrebbe essere il momento di dare una scossa alla stagione di Davide Frattesi. La mezzala ha dovuto convivere con diversi acciacchi e infortuni per tutto l’anno e nonostante qualche partita fatta bene, come quella contro l’Empoli, il suo rendimento si è abbassato da novembre in poi.

Soprattutto, è stato protagonista di un gran numero di rumors sul calciomercato. A gennaio il suo addio sembrava ormai imminente, con la Roma che ha spinto per il suo arrivo nella Capitale, ma alla fine non è riuscita a chiudere l’affare. Anche dall’estero gli interessamenti non mancano, soprattutto da parte del Tottenham, che da mesi segue con interesse la sua situazione e la possibile uscita dall’Inter.

Frattesi sempre più lontano dall’Inter: la strategia di Inzaghi

Simone Inzaghi ha concesso a Frattesi uno spezzone nell’ultima parte di gara nel big match contro i bergamaschi. L’ex Sassuolo è andato vicino al gol, ma da pochi passi è stato neutralizzato da un grande intervento di Carnesecchi. Rispetto alla scorsa stagione, la sensazione è comunque che gli manchi qualcosa, soprattutto nel sentirsi all’interno del progetto Inter.

Per la dirigenza come per l’allenatore, non è cambiato nulla. Frattesi è un calciatore a disposizione e sarà utilizzato come tale da qui a fine stagione e come è sempre stato. La scollatura con il mondo Inter per il ragazzo pare, però, sempre più evidente e l’addio a fine anno – dopo il Mondiale per club – appare una soluzione sempre più probabile.

L’Inter non ha comunque intenzione di disperdere quello che è un patrimonio del club, comunque vadano le cose. Inzaghi continuerà a parlare con il ragazzo e motivarlo per averlo al massimo nel finale di stagione e per il Mondiale. Il patto è chiaro e allo stesso tempo tacito: insieme e al top per qualche mese, poi si vedrà. In questo modo, le ricadute positive potrebbero essere sul campo, ma anche rispetto alla valutazione economica di Frattesi.