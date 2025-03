Il Milan abbandona la corsa: strada libera per l’Inter, che affare

Si prospetta una sfida tra Inter e Milan anche sul mercato. I due club si contendono uno dei migliori talenti del calcio europeo

Conto alla rovescia già iniziato per il quarto Derby della stagione tra Inter e Milan che si affronteranno mercoledì 2 aprile nell’andata della semifinale di Coppa Italia.

Saranno cinque le sfide che opporranno rossoneri e nerazzurri, le stesse della stagione 2022-2023, quattro delle quali appannaggio dell’Inter, vincitrice di una dei due Derby di campionato, della finale di Supercoppa Italana e del doppio confronto in semifinale di Champions. Chissà se dopo i cinque Derby, Milan e Inter si sfideranno di nuovo, stavolta però sul mercato.

I due club, infatti, sono sullo stesso giocatore per rinforzare l’attacco. Si tratta di uno dei migliori giovani talenti del calcio mondiale che non trova spazio con continuità nel suo club e potrebbe essere ceduto in prestito la prossima stagione. Il Milan, al momento, non sa ancora se disputerà le coppe europee, si appresta a nominare un nuovo direttore sportivo e, con tutta probabilità, sostituirà l’allenatore. Una situazione che potrebbe agevolare l’Inter, pronta ad anticipare la concorrenza anche grazie al possibile supporto indiretto di uno dei suoi top player.

L’Inter sul talento del Real Madrid, Calhanoglu spinge per il suo arrivo

Il calciatore in questione è Arda Guler del Real Madrid. I Blancos lo hanno prelevato dal Fenerbahce nel 2023 per 20 milioni più 10 di bonus, garantendo al club turco il 20% sulla possibile futura rivendita. Guler ha un contratto con il Real fino al 2029 e, in questa stagione, ha totalizzato 30 presenze in tutte le competizioni con 3 gol e 5 assist all’attivo.

Chiuso da un concorrenza insormontabile in attacco (ai vari Mbappe, Vinicius, Rodrygo, Bellingham vanno aggiunti Brahim Diaz e Endrick), Arda Guler vorrebbe giocare con più continuità. Per questo, non è affatto da escludere che il Real possa cederlo a fine stagione. Difficilmente i Blancos, a meno di un’offerta irrinunciabile, si lasceranno sfuggire il controllo sul giocatore. Pertanto, l’ipotesi più probabile è quella di un prestito secco o, in alternativa, una cessione con diritto di recompra come nel caso di Nico Paz al Como.

In entrambi i casi, Arda Guler può lasciare il Real Madrid a cifre tutto sommato contenute, uno scenario che intriga l’Inter che ha necessità di acquistare almeno due attaccanti con gli addii già certi di Correa e Arnautovic a fine contratto. Anche i costi di ingaggio (il trequartista percepisce 2.5 milioni a stagioni) sono alla portata e potrebbero spingere ulteriormente OakTree a investire su un calciatore che, per età e potenziale, si integra alla perfezione con la nuova politica sugli acquisti di mercato.

La dirigenza nerazzurra potrebbe giocarsi anche un jolly per convincere Guler a trasferirsi all’Inter ovvero la presenza di Hakan Calhanoglu, capitano della nazionale turca e grande estimatore del trequartista del Real. Calhanoglu si è esposto sul possibile approdo di Guler all’Inter nelle dichiarazioni a margine della vittoria dei suoi in Nations League contro l’Ungheria.

“E’ un giocatore molto importante, un fratello. Non so com’è la situazione ma il mio suggerimento è che giochi di più. Se lo merita, spero venga da noi. Tutti vogliono giocatori di qualità“, questo l’auspicio di Calhanoglu condiviso verosimilmente anche dalla tifoseria. Vedremo se l’Inter ci proverà concretamente a fine stagione per portare a San Siro un calciatore dal talento sopraffino e in grado di esaltare il pubblico.