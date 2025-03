Il nome di Santiago Castro resta il preferito dell’Inter per rinforzare l’attacco nella sessione estive: maxi scambio con il Bologna

L’attacco dell’Inter subirà diversi cambiamenti la prossima estate e questa non è una novità. Si parla da tempo di chi potrebbero essere in successori di Correa e Arnautovic, ma anche la posizione di Taremi è finita in bilico dopo i continui acchiacchi e i problemi fisici che si porta dietro praticamente da inizio anni – le sue prestazioni non hanno mai davvero convinto.

Servono diversi colpi e i nomi che circolano sono davvero tanti. Si parla molto di Krstovic, Bonny, Jonathan David e anche Lucca, ma il profilo preferito dalla dirigenza resta quello di Santiago Castro. Il giovane bomber del Bologna sta mostrando tutte le sue qualità in questa stagione, a suon di gol, grandi giocate e un lavoro encomiabile per la squadra.

In molti lo considerano l’erede e il sostituto ideale di Lautaro Martinez, un calciatore che potrebbe crescere tantissimo in rosa con il Toro e rappresentare un nuovo patrimonio tecnico per l’Inter. Per questo, i nerazzurri l’hanno messo in cima alla lista, nonostante una valutazione che è già schizzata alle stelle e ammonta a 40 milioni di euro.

L’Inter vuole abbassare la valutazione di Castro: proposte due contropartite

Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che Kristjan Asllani venisse inserito nell’affare. L’Inter l’ha sempre valutato sui 25-30 milioni di euro, quindi potrebbe far calare notevolmente l’esborso per Castro. Ma potrebbe non essere finita qui.

Infatti, secondo quanto risulta a InterLive.it, la strategia nerazzurra potrebbe prevedere l’inserimento di un giovane a scelta dell’Under 19 di Zanchetta. C’è un piccolo veto per Berenbruch, per cui si sta pensando a un percorso diverso e non necessariamente lontano dall’Inter, ma occhio a profili come Aidoo, Alexiou e Topalovic.

Ausilio non ha comunque intenzione di perdere il controllo dei gioielli di casa nerazzurra e inserirebbe nei contratti un’alta percentuale sulla futura rivendita o un diritto di riacquisto a cifre prefissate. Vediamo come sarà accolta l’idea in casa Bologna, ma di sicuro il nome di Castro sarà in prima fila per il calciomercato dell’Inter nel prossimo futuro e magari con la speranza di riuscire a impostare la trattativa già prima dell’inizio del Mondiale per club.

Infine, bisogna considerare anche il futuro di Giovanni Fabbian, per cui l’Inter ha mantenuto una clausola di riacquisto e che potrebbe rientrare anche nelle logiche dell’affare Castro.