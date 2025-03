Hien promosso o bocciato? Le ultime sul colpo dall’Atalanta

Isak Hien è un nome da tempo accostato all’Inter sul calciomercato: le ultime sul possibile colpo dall’Atalanta

La sfida tra Inter e Atalanta della scorsa settimana è stato un passo importantissimo per le ambizioni scudetto dei meneghini. Anche su un campo difficile e contro una delle squadre favorite per la vittoria finale, la squadra di Simone Inzaghi non ha traballato e ha portato a casa tre punti d’oro, che hanno permesso di allungare su una diretta concorrente per il titolo.

La sfida tra le due squadre potrebbe presto allargarsi sul calciomercato, con diversi profili attualmente in forza a Gian Piero Gasperini che potrebbero vestirsi ancora di nerazzurro, ma quello dell’Inter. Vi abbiamo parlato dell’interesse per Ederson negli scorsi giorni, una trattativa comunque difficile da portare a dama, sia per l’alta valutazione del brasiliano, sia per le resistenze da parte degli orobici, che non vogliono smobilitare anche in caso di addio di Gian Piero Gasperini.

È un altro, però, il nome su cui si stanno concentrando maggiormente le attenzioni della Beneamata e si tratta di Isak Hien. È chiaro che la dirigenza dell’Inter voglia acquistare un nuovo difensore centrale, pensando a un futuro senza Acerbi e de Vrij, e lo svedese è uno dei profili preferiti per quella zona di campo.

Hien ha stupito anche contro l’Inter: è pronto a scalare le gerarchie

Non siamo ancora al momento della chiusura e tanto meno delle firme sui contratti, ma Isak Hien resta uno dei nomi migliori che l’Inter sta seguendo con attenzione nell’ultimo periodo. I nerazzurri hanno avuto modo di apprezzare le sue qualità anche nella trasferta di Bergamo.

Come caratteristiche è il più simile a Bremer, anche rispetto a Beukema e De Winter, e ha dato parecchio filo da torcere in marcatura sia a Thuram, sia a Lautaro. Anche i gol subiti non si possono imputare al centrale, che anzi è stato un vero e proprio baluardo per la Dea.

L’Inter farà le sue valutazioni nel prossimo futuro, ma di sicuro lo svedese piace molto e Oaktree sembra pronto a un esborso importante per rinforzare quella zona di campo.