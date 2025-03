Il dopo Inzaghi ha un solo nome in casa Inter: ha stregato Marotta

In vista di un ipotetico futuro senza Simone Inzaghi in panchina, il dirigente meneghino ha puntato il tecnico che sta strabiliando tutti

Arrivata alla sosta delle nazionali con un vantaggio addirittura aumentato rispetto alla seconda in classifica – erano mesi che l’Inter non godeva di tre punti di margine sull’inseguitrice più diretta – la Beneamata può gonfiare il petto per essere, e non da poche settimane, l’unica squadra ancora in lotta su tre fronti.

Tanto sui campi di Appiano Gentile quanto sui maggiori organi d’informazione, non sono in pochi ora a parlare di Triplete, un’impresa riuscita solo ad un club italiano nella storia. Era la leggendaria Inter di José Mourinho, che nel 2010 vinse tutto quello che c’era da vincere.

Tra i maggiori artefici della grande stagione dei meneghini (che forse resta tale a prescindere dall’alzare al cielo o meno qualche coppa) c’è sicuramente Simone Inzaghi, il tecnico piacentino che pure era stato messo in discussione – sebbene per poche settimane – giusto due anni fa, quando l’Inter aveva iniziato ad accumulare una serie di sconfitte in campionato, uscendo prematuramente dalla lotta per il titolo.

La storia poi disse che di lì a qualche mese i ragazzi di Inzaghi si sarebbero spinti fino alla finale di Champions League, mettendo comunque in bacheca, tanto per gradire, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Anche in questa annata, incredibile a dirsi, l’ex mister della Lazio è stato criticato per alcune defaillances messe in mostra negli scontri diretti, in particolare nei match contro i rivali cittadini, ma in generale il lavoro di Simone Inzaghi è assolutamente strabiliante. Sotto gli occhi di tutti. Anche degli attenti osservatori che lavorano per le ricche e ambiziose società della Premier.

Inzaghi corteggiato dalle inglesi, il piano B di Marotta si chiama Italiano?

Oltre all’ottimo cammino del gruppo milanese, in Serie A spicca certamente il lavoro svolto da un tecnico che, pur avendo ereditato una squadra indebolita dalle partenze di due big andati a giocare in Inghilterra, sta confermando lo straordinario percorso intrapreso dal club rossoblù. Che proprio recentemente ha strapazzato la Lazio, una diretta rivale per la corsa alla Champions.

Stiamo ovviamente parlando di Vincenzo Italiano, l’ex allenatore di Spezia e Fiorentina che, al netto di una difficile partenza nel Bologna causata da un discreto stravolgimento della rosa e soprattutto di un diverso approccio tattico, ora sta volando.

L’ancora 47enne allenatore nato a Karlsruhe, già accostato in passato a club di un certo lignaggio, sembra davvero pronto al grande salto in una big. Qualora Inzaghi – che comunque dovrebbe rinnovare fino al 2028 – dovesse cedere alle milionarie lusinghe provenienti da Oltremanica, la dirigenza nerazzurra potrebbe virare proprio sul sanguigno mister del Bologna. Ritenuto uno dei pochi a poter raccogliere degnamente l’eredità di Simone.