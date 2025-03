Inter, attacco tutto nuovo: sei nomi per due posti dietro la ThuLa

Il mercato estivo dei nerazzurri si concentrerà sul reparto offensivo con acquisti e cessioni. Tante novità oltre a Thuram e Lautaro Martinez

La stagione attuale potrebbe chiudere un ciclo all’Inter. Per tanti giocatori un po’ avanti con l’età, questi mesi potrebbero essere gli ultimi con la maglia nerazzurra. Ovviamente la rivoluzione non intaccherà alcuni punti fermi, che in attacco rispondo ai nomi di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Ad oggi pensare che Simone Inzaghi possa rinunciare alla ‘ThuLa’ è una vera follia. Oltre ad essere buoni amici, i due bomber hanno caratteristiche che si sposano alla perfezione, come dimostrano i risultati sul campo. Di recente il Toro di Bahia Bianca ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029, decidendo di diventare una bandiera oltre che il capitano nerazzurro.

Anche per l’attaccante francese sono iniziate le trattative per un nuovo accordo: l’obiettivo è quello di blindarlo togliendo la clausola di rescissione fissata tra 85 e 90 milioni di euro che fa gola a club ricchi come Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal. Gli altri tre centravanti in rosa, invece, hanno le ore contate: Correa e Arnautovic sono in scadenza di contratto a giugno e non c’è stata alcuna proposta di restare pervenuta ai loro entourage. Taremi, invece, non ha convinto e in estate si proveranno a trovare acquirenti per l’iraniano ex Porto in Arabia Saudita o in Turchia.

Calciomercato Inter, almeno due colpi in attacco: uno ‘in casa’ e l’altro dalla Serie A

Il piano di Marotta e Ausilio è quello di prendere almeno un paio di nuovi attaccanti che possano far rifiatare Lautaro Martinez e Thuram. Uno potrebbe già essere nerazzurro: stiamo parlando del giovane Francesco Pio Esposito, protagonista di un’ottima stagione in Serie B con lo Spezia (dove è stato ceduto in prestito secco) e con la Nazionale Italiana Under 21.

Ma se i dirigenti dell’Inter dovessero decidere di girarlo nuovamente in prestito per dargli minuti, attenzione a Valentin Carboni. Tornato alla base dal Marsiglia dopo il grave infortunio, potrebbe essere testato da mister Inzaghi nel Mondiale per Club in programma a giugno. L’investimento importante potrebbe essere fatto in Serie A: il primo nome sul taccuino è sempre quello di Santiago Castro, fresco di convocazione con l’Argentina.

Oltre alla concorrenza della Premier, però, bisognerà fare i conti con le richieste del Bologna che valutano il suo cartellino circa 40 milioni di euro. Le alternative non mancano e vanno da Lorenzo Lucca dell’Udinese, per il quale si prospetta un duello con il Napoli, a Nikola Krstovic che sta cercando di salvare il Lecce quasi da solo a suon di gol. Infine attenzione al ritorno di fiamma per Albert Gudmundsson, qualora la Fiorentina decidesse di non riscattarlo dal Genoa.