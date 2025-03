Inter, colpo Diogo Jota: Marotta lavora per il nuovo attaccante

L’Inter è accostata a Diogo Jota per la prossima estate: Marotta ha le idee ben chiare per il nuovo attaccante

Il futuro dell’Inter balla sulle punte, o almeno su ciò che potrebbe succedere sul calciomercato per quanto riguarda il reparto offensivo. Lautaro e Thuram sono le certezze da cui ripartire, ma il calendario asfissiante con cui dovranno fare i conti i nerazzurri anche nella prossima stagione rende necessari investimenti per acquisti di primo livello, che potrebbero migliorare in maniera sostanziale la squadra.

Con gli addii in programma di Correa e Arnautovic e la posizione in bilico di Mehdi Taremi, le novità non mancheranno e infatti la lista della Beneamata è già piuttosto folta per quella zona di campo. Una delle ultime occasioni emerse per i nerazzurri è quella che vede come protagonista Diogo Jota.

All’estero si inizia a parlare molto della sua stagione con il Liverpool e non proprio in positivo. Non è un titolare inamovibile nello scacchiere di Slot e quest’anno i suoi dati realizzativi non hanno impressionato – è fermo a 5 gol e 3 assist in Premier League, zero in Champions League, un po’ poco rispetto alle attese. I Reds non lo ritengono più incedibili e a 29 anni potrebbe iniziare una nuova avventura altrove.

Diogo Jota potrebbe lasciare il Liverpool: la verità sull’Inter

La velocità, la capacità di saltare l’uomo e la qualità sotto porta di Diogo Jota potrebbe fare parecchio comodo all’Inter nella composizione del reparto offensivo. Diversi problemi, però, restano quasi insormontabili per un eventuale trasferimento in nerazzurro.

Infatti, anche se il Liverpool dovesse dire sì al trasferimento, la valutazione del ragazzo sarebbe comunque molto alta, sui 40-50 milioni di euro. L’Inter non vuole spendere certe cifre per un calciatore già affermato di 29 anni, visto che Oaktree ha chiesto soprattutto investimenti giovani per dare un restyling alla squadra.

Attenzione anche alla concorrenza: diversi club potrebbero anticipare i nerazzurri e avere delle ragioni economiche più allettanti. In più, potrebbe iscriversi alla corsa anche l’Arabia Saudita con i suoi ingaggi stellari. Infine, ci sono anche le intenzioni dell’Inter: i nerazzurri cercano un profilo un po’ diverso in quella zona di campo, un bomber puro come Jonathan David o Santiago Castro. I primi nomi in lista restano loro e a quel punto non ci sarebbe spazio anche per Diogo Jota.