Inzaghi trema, Guardiola in pressing per Bastoni: scambio folle per chiudere

Il difensore centrale nerazzurro piace al tecnico spagnolo, disposto ad un sacrificio di spessore nel reparto. Dispendio economico notevole per i ‘Citizens’, più di 80 milioni

Tutti hanno fatto la loro parte finora, ma pochi sono stati quelli che in nerazzurro ci hanno messo proprio la firma su prestazioni di livello, costanza e risultati complessivamente positivi. In un reparto difensivo dilaniato dagli infortuni, poi, Alessandro Bastoni merita il doppio degli elogi.

Nulla di nuovo da parte sua, perché il braccetto sinistro alle dipendenze di Simone Inzaghi ha ormai abituato l’ambiente a presenze fuori dall’ordinario.

Per il tecnico nerazzurro resta uno degli imprescindibili del suo scacchiere tattico: è bravo nelle letture, utile ad impostare. Spesso porta avanti il pallone come falso centrocampista, si sovrappone con intelligenza, crea sovrannumero lungo la corsia di competenza. Insomma, qualità insostituibili, proprie di un difensore moderno.

Chiaramente, ciò non passa inosservato in Europa. Anzi, al contrario, attrae su di sé le attenzioni delle big come una calamita. Da diverso tempo piace anche a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. Una squadra che, oltretutto, non ha avuto vita facile in questa stagione fra Premier League e Champions League.

Bastoni al City al posto di Akanji, servirebbero altri 50 milioni

Bastoni sarebbe un sogno per i ‘Citizens’ che, almeno sotto l’aspetto economico, non hanno nulla da invidiare a nessun altro. Un eventuale assalto estivo da parte dello staff di Guardiola, sempre che il tecnico sieda ancora in panchina, costerebbe comunque un sacrificio di altrettanta importanza.

L’idea sarebbe quella dello scambio con il cartellino di Manuel Akanji, centrale svizzero su cui l’Inter aveva già posato gli occhi quando era in scadenza al Borussia Dortmund, più un conguaglio di altri svariati milioni.

Il valore del cartellino di Bastoni, infatti, si attesta ben superiore agli 80 milioni di euro. Lo svizzero non oltrepassa i 30 milioni: mancherebbero all’appello fra i 50 e i 60 milioni aggiuntivi, per convincere l’Inter. Forse addirittura qualcosa di più.

Ciononostante, questo scenario resta estremamente indicativo e suscettibile a fortissime oscillazioni. Difficilmente Bastoni verrà ceduto a cuor leggero dalla direzione sportiva nerazzurra e con altrettanta riluttanza il calciatore accetterebbe di sposare un nuovo progetto tecnico, senza aver valutato con la dovuta calma qualsiasi opzione per il suo futuro.