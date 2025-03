L’Inter ci riprova, Marotta torna sul vecchio obiettivo estivo

L’Inter non ha ancora mollato la presa sull’obiettivo seguito da tempo. Possibile nuovo assalto in estate. I nerazzurri devono acquistare un calciatore in quel ruolo

Settimana di pausa del campionato con due indiscrezioni di mercato sull’Inter da seguire con grande attenzione.

Sono arrivate nuove conferme sull’interessamento dei nerazzurri per Santiago Castro del Bologna. E’ lui la prima scelta di Marotta per rinforzare l’attacco in vista dei sicuri addii di Arnautovic e Correa e di quello probabile di Taremi, il cui futuro è in bilico dopo un’annata al di sotto delle aspettative per rendimento e, soprattutto, gol segnati. Altrettanto suggestiva l’indiscrezione che accredita l’Inter come la possibile futura destinazione di Arda Guler.

Il talento turco potrebbe lasciare il Real Madrid per giocare con più continuità altrove. Possibile, pertanto, che possa essere ceduto in prestito secco, considerato che i Blancos non vogliono assolutamente perdere il controllo su un giocatore di così elevato valore. L’Inter monitora la situazione Guler con grande attenzione anche se, a quelle condizioni di mercato, il turco sarà ambito anche da altri top club concorrenti, tra cui il Milan.

L’Inter non molla l’obiettivo, ecco chi può arrivare in difesa

Oltreché in attacco, l’Inter interverrà anche per rinforzare la difesa. L’eventuale conferma di De Vrij che dovrebbe rinnovare per un altro anno, non esclude l’arrivo di un nuovo centrale. La lista dei possibili innesti è già corposa. Da Beukema a Solet da Hien a Scalvini, sono già tanti i profili accostati all’Inter che non ha mai mollato la presa su un difensore sondato, invano, già la scorsa estate.

Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese. Domenica prossima, in occasione della sfida di campionato contro i friulani a San Siro, Marotta e i suoi avranno l’opportunità di seguirlo da vicino in campo. Il gradimento per lo sloveno è elevato sia per l’età quanto per le caratteristiche tecnico-tattiche che gli consentono di essere schierato anche nella linea arretrata a tre, schema prediletto da Inzaghi.

Arrivare a Bijol non sarà facile. Forte di un contratto fino al 2027, l’Udinese non ha certo fretta di cederlo e parte da una valutazione di almeno 20 milioni a salire. Come in ogni affare di mercato, trovare la formula giusta è la chiave per provare almeno ad avvicinare le parti. Oltre agli immancabili bonus che potrebbero consentire all’Udinese di monetizzare ulteriormente dalla cessione, non è da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica.

L’Inter potrebbe avere quella giusta, ovvero Francesco Pio Esposito, destinato a un’altra stagione di prestito, stavolta in Serie A, prima di tornare in nerazzurro. Esposito è un profilo che può intrigare l’Udinese soprattutto in caso di cessione di Lorenzo Lucca, altro calciatore dei friulani che piace (e non poco) anche all’Inter