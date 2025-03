Tonali-Inter, chiamata da Milano: le condizioni dell’affare

Il nome di Sandro Tonali è stato spesso accostato all’Inter negli ultimi mesi: è arrivata una nuova chiamata da Milano, le condizioni

Nella partita tra Italia e Germania, terminata con una dolorosa – e forse immeritata – sconfitta per gli Azzurri, ha spiccato ancora una volta la prestazione di Sandro Tonali. Da ormai diverse settimane, l’ex Milan sta vivendo un periodo di forma strepitoso, che l’ha portato a essere uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo.

Dopo la squalifica, è riuscito man mano a riprendere in mano il Newcastle, acquisendo un nuovo ruolo e restando sempre di più nel cuore del gioco e della manovra. Intanto, gli accostamenti per il ritorno in Italia non sono mai mancati, soprattutto per quanto riguarda Inter e Juventus.

I nerazzurri cercano una mezzala di alto livello che possa raccogliere l’eredità di Mkhitaryan. Nico Paz è il primo nome in lista, va tenuto in considerazione anche Arda Guler e non bisogna dimenticare Samuele Ricci, per cui da tempo è in ballo un duello con il Milan. Anche dopo la partita contro la Germania, i tifosi dell’Inter hanno espresso chiaramente la loro idea e hanno ribadito sui social che vorrebbero proprio Tonali a completare un centrocampo da sogno con Barella e Calhanoglu.

Inter, Tonali colpo dell’estate? Come stanno davvero le cose

Marotta e Ausilio sono sempre molto attenti a tutte le opportunità che arrivano dal calciomercato e tra queste in autunno si stava aprendo anche Tonali. Si tratta essenzialmente di lavori di intermediari e agenti, che hanno iniziato a sondare il terreno per il possibile ritorno della mezzala in Italia, visto che non riusciva a sfondare con il Newcastle.

L’Inter avrebbe provato a cogliere l’occasione, come tante altre, ma ora le cose sono già cambiate e probabilmente in maniera definitiva. L’ex Milan, infatti, è l’epicentro del gioco dei Magpies e per strapparlo a un club che l’ha pagato così tanto potrebbero servire cifre astronomiche, anche nell’ordine dei 60-70 milioni di euro – e non è detto che bastino.

Proprio per questo, l’Inter si sta concentrando su altri profili, anche più offensivi. La strada è tutta in salita per i nerazzurri, ma anche per la Juventus, proprio in virtù del veto imposto dagli inglesi alla cessione di uno dei calciatori più importanti della squadra. E anche dell’Italia.