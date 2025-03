Il nome di Arda Guler sta diventando sempre più caldo per il calciomercato dell’Inter: Inzaghi ha pronto un nuovo ruolo per il fantasista

L’Inter pianifica la prossima stagione alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la squadra. Il sogno della dirigenza resta Nico Paz, ma l’operazione si sta complicando parecchio, visto la volontà del Real Madrid di puntare su di lui a lungo termine e quella del Como di trattenerlo ed eliminare qualsiasi clausola di riacquisto.

Ma siamo ancora a marzo e Marotta e Ausilio hanno una lista piuttosto lunga per quella zona di campo, un po’ come fanno tutte le società di livello. Tra i nomi che potrebbero rappresentare delle occasioni ghiotte per i nerazzurri c’è sicuramente Arda Guler. Visto il basso minutaggio in questa stagione con il Real Madrid, l’Inter potrebbe trattare il suo trasferimento con le Merengues, che comunque manterrebbero anche in questo caso una recompra, anche se a cifre piuttosto alte – in stile Brahim Diaz.

In molti, però, nelle ultime ore si stanno chiedendo come potrebbe inserirsi il turco nello schema di Inzaghi. Il gioiello di Montella ama agire come centro-destra o trequartista puro nel 4-2-3-1, mente il tecnico di Piacenza continuerà a puntare sul 3-5-2. Ma una soluzione sembra esserci già.

Inzaghi sistema Arda Guler nel 3-5-2: dove giocherà

L’idea dell’Inter è un movimento continuo e un possesso palla asfissiante a centrocampo per avere il dominio del gioco. In questo concetto, Arda Guler ci starebbe alla perfezione, ma la sfida è cercare di sfruttarlo soprattutto nella metà campo avversaria e concedergli di rientrare un po’ meno rispetto a quanto fa ora Mkhitaryan.

Detto che Inzaghi cercherebbe di ‘italianizzare’ il ragazzo e convincerlo a un po’ di sacrificio senza palla, potrebbe passare a una sorta di 3-4-1-2 quando è in fase di possesso. In questo modo, il gioiello ora al Real avrebbe la facoltà di scegliere a suo piacimento la posizione in cui smarcarsi e fare male agli avversari, dando ancora più imprevedibilità al gioco nerazzurro.

Le attuali heatmap del calciatore evidenziano come gli piaccia partire dalla destra e accentrarsi. Anche nel 3-5-2 avrebbe libertà di farlo, con Barella più nel vivo del gioco e Calhanoglu pronto ad abbassarsi e a esaudire compiti in copertura. In più, non va dimenticato che l’Inter ha acquistato anche Sucic, che con i suoi muscoli e la sua facilità di corsa potrebbe compensare anche le caratteristiche più offensive del turco.