“Conosco Inzaghi, ci proverà di sicuro”: l’annuncio dell’ex infiamma i tifosi

Nerazzurri impegnati nel tour de force del finale di stagione. C’è da provare a rivincere lo scudetto, fare strada in Champions e centrare la finale di Coppa Italia

Mancano soltanto Asllani e Taremi. La maggior parte dei giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive Nazionali hanno chiuso ieri sera la parentesi nel proprio Paese e possono tornare ad Appiano Gentile a disposizione di Simone Inzaghi.

Dagli italiani Bastoni, Barella e Frattesi all’austriaco Arnautovic passando per il francese Pavard e il turco Calhanoglu fino al tedesco Bisseck: per tutti è tempo di pensare all’Inter. Inizia un periodo infernale che vedrà i nerazzurri giocare ogni tre giorno tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, con la soddisfazione di essere ancora in corsa per tutti i trofei. Qualche tifoso sogna il bis del Triplete del 2010.

“Non so se riuscirà a compiere un’impresa del genere, ma ci proverà di sicuro: conosco bene Inzaghi e so benissimo quanto lui sia determinato a raggiungere sempre tutti gli obiettivi di stagione – ha dichiarato Fernando Orsi, ex vice allenatore interista ai tempi di Mancini, in una intervista a ‘news.superscommesse.it’ – Simone è da tempo l’allenatore di questa squadra e lavora sempre con la massima concentrazione: la mentalità delle grandi squadre è questa e i nerazzurri stanno dimostrando di esserlo.

In Italia si tende ad incensare le squadre straniere, come il Liverpool, il Barcellona o il Real Madrid, ma anche da noi ce n’è una che può essere inserite nella categoria delle più forti in Europa ed è l’Inter“.

Inter, Orsi elogia Inzaghi: “E’ cresciuto e sa gestire bene il gruppo”

La strada per la vittoria, però, è ancora lunga e tortuosa, come sottolinea Orsi: “Arriva il periodo più intenso e difficile perché, oltre alle partite di Serie A, ci saranno le doppie sfide di Champions contro il Bayern Monaco e di Coppa Italia contro il Milan. Due derby che daranno grande adrenalina alle due squadre”.

Grande tifoso della Lazio, dove Inzaghi è cresciuto e sbocciato, Orsi non risparmia elogi al tecnico piacentino: “Oltre ai calciatori dell’Inter, c’è anche la qualità di un allenatore che è cresciuto progressivamente e sta dimostrando di saper gestire il gruppo nei minimi dettagli. Da quattro anni è alla guida dei nerazzurri e mi sembra che abbia portato dei risultati importanti: uno scudetto, una finale di Champions League, oltre a Coppa Italia e Supercoppa. Inzaghi può solo migliorare, con la possibilità concreta di raggiungere ulteriori grandi traguardi”.