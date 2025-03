Esami Lautaro: sospiro di sollievo per Inzaghi, ecco quando torna

L’esito degli accertamenti a cui stamane si è sottoposto il capitano nerazzurro, tornato in anticipo dalla Nazionale per un problema di natura muscolare

L’Inter ha reso noto l’esito ufficiale dei tanti attesi esami strumentali che Lautaro ha effettuato questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano. Come noto l’argentino è tornato in anticipo dalla Nazionale per, stando al comunicato della Federcalcio argentina, alle prese con un problema muscolare al bicipite sinistro accusato contro l’Atalanta.

Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Per l’argentino si tratta solo di un risentimento ai flessori già, peraltro, sulla via della guarigione. Salterà sicuramente la sfida con l’Udinese, rientrando tra l’andata del derby di Coppa Italia e il match del ‘Tardini’ contro il Parma.