Esito esami infortunio Dumfries: stop lungo per l’olandese

Il bollettino dell’Inter sulle condizioni del terzino olandese, infortunatosi con l’Atalanta e sottopostosi stamattina ad accertamenti strumentali

Non solo Lautaro, è stato diramato ‘esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Denzel Dumfries, uscito con l’Atalanta per un problema alla coscia e poi subito rispedito ad Appiano dal CT dell’Olanda Ronald Koeman.

Per l’olandese distrazione al bicipite femorale della coscia destra, un guaio muscolare non banale che, di fatto, lo costringerà a uno stop più lungo rispetto a quello di Lautaro. Oltre alle ggare contro Udinese e Parma, Dumfries rischia di saltare il derby di Coppa Italia d’andata e la gara successiva col Cagliari. L’obiettivo dello staff medico, non semplice da raggiungere, è riconsegnarlo a Inzaghi per l’andata dei quarti di Champions col Bayern Monaco.