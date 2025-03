Fabrizio Romano conferma: dalla Juve all’Inter, colpo in difesa

Un ex Juventus per l’Inter del domani: giovane, fisicamente ben strutturato e bravo a ricoprire più ruoli in difesa

L’Inter non può concentrarsi solo sul presente, anche se la contingenza mette la squadra di fronte a diversi impregni. I nerazzurri sono in piena lotta Scudetto, non possono snobbare la Coppa Italia né alzare bandiera bianca in Champions. E poi ci sarebbe anche il Mondiale per Club, da giocare a giugno. E nel frattempo la dirigenza si preoccupa della squadra da preparare per la prossima stagione.

Bisognerà intervenire per forza in difesa. L’obiettivo ideale è un giocatore sotto i ventisei anni, adattabile a giocare in una difesa a tre e con esperienza in Serie A. Il preferito di Inzaghi dovrebbe essere Isak Hien dell’Atalanta. Ad Ausilio piace invece Sam Beukema del Bologna. Continuano poi a essere sotto osservazione Bijol e Solet.

Da tempo si parla anche di un interesse per Koni De Winter del Genoa. Il belga classe 2002 è di certo, per caratteristiche e prezzo, un profilo da non escludere dalla rosa dei candidati utili ad abbassare l’età media della rosa. Il punto è che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sull’ex Juve ci sono tante altre società interessate oltre all’Inter.

Lo ha raccontato di recente anche il noto insider di mercato Fabrizio Romano. Dal suo account X, il giornalista ha spiegato che De Winter potrebbe suscitare l’interesse di vari club in estate. Sul belga ci sarebbero squadre di Serie A e di Premier League. La conferma di Romano insiste sul fatto che il difensore ex Juve piaccia molto anche in Serie A. Non sono esplicitati i nomi dei club interessati, ma è facile intuire qualcosa.

De Winter seguito dall’Inter e non solo

Oltre all’Inter, si potrebbero muovere anche Napoli, Roma, Milan e Fiorentina. All’estero, in pole, anche secondo la stampa britannica, ci sarebbe il Tottenham. E subito dietro vanno citate almeno altre due squadre inglesi: l’Everton e il West Ham. Potrebbero però muoversi anche due club tedeschi. E cioè il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Il Genoa, ovviamente, punta all’asta, partendo da una valutazione di 30 milioni di euro circa. Con la Juve che ha conservato il 20% del prezzo di vendita futura.

Dato il prezzo che potrebbe salire anche oltre i 35 milioni, l’Inter non smetterà di seguire anche altri profili. A cominciare da Hien. Fino all’estate scorsa il preferito di Ausilio sembrava però Jaka Bijol dell’Udinese: il classe ’99 sloveno non sta giocando un’ottima stagione, ed è per questo che oggi non è più l’obiettivo numero uno. Ha impressionato invece l’impatto di Solet con il campionato italiano. Il francese, seguito dall’Inter dai tempi in cui giocava nel Salisburgo, sta già facendo la differenza a Udine.

L’altro difensore che potrebbe far gola al club nerazzurro è Sam Beukema del Bologna, che per caratteristiche sembra quella più facilmente inseribile nel contesto interista. A livello ideale, invece, dovendo sostituire Francesco Acerbi, Sami De Winter e Bijol potrebbero essere scelte azzeccate.

I nerazzurri dovranno anche decidere come comportarsi con Acerbi e de Vrij. Entrambi i centrali sono in scadenza e, verosimilmente, l’Inter dovrebbe mantenere in rosa solo uno dei due. Acerbi va verso i trentotto anni, de Vrij verso i trentatré: entrambi hanno dimostrato di poter dare ancora tanto alla causa, ma di essere anche fisicamente impossibilitati a fornire garanzie di continuità. Ecco perché, almeno un giovane già pronto a ereditare il posto, va preso.