Inter, Thuram versione Adriano: Inzaghi ha una richiesta ben precisa

Marcus Thuram trascina l’Inter: il bomber francese sta recuperando la miglior formazione e Inzaghi ha una richiesta ben precisa per lui

Il futuro dell’Inter balle sulle punte, soprattutto per quanto riguarda il finale di stagione. I nerazzurri vogliono macinare punti dopo la pausa per le nazionali e tentare di confermare il primato sul Napoli. Nel weekend, però, c’è un match che non può essere sottovalutato, quello contro l’Udinese.

I friulani tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote e i nerazzurri hanno anche diversi problemi da risolvere in attacco. Infatti, gli esami hanno confermato l’infortunio muscolare di Lautaro Martinez. L’argentino non ci sarà contro i bianconeri e punta a rientrare nel derby, ma ciò vuol dire che il peso offensivo dell’Inter si poserà ancora una volta tutto sulle spalle di Marcus Thuram.

Anche il francese è reduce da un problema alla caviglia che ha inciso molto sul suo gioco nell’ultimo periodo, ma ora sta meglio e non ha preso parte agli impegni con la sua nazionale per essere al top per l’Inter. Simone Inzaghi ha parlato di lui in occasione della vittoria della panchina d’oro, premio assolutamente prestigioso e che fa onore al tecnico che Marotta vuole trattenere ancora per diversi anni.

Il tecnico di Piacenza ha detto: “Thuram si è preso una settimana di cure perché si trascinava questo problema alla caviglia. Speriamo domani possa lavorare già in gruppo“, confermando che per Lautaro servirà un po’ più di tempo.

Thuram sempre più al centro dell’Inter, come il miglior Adriano

Senza Lautaro al suo fianco, a Thuram verranno chiesti i gol per trascinare l’Inter alla vittoria nei prossimi impegni. Ci si aspetta un salto di qualità dal francese in Serie A proprio in tal senso, dopo una prima parte di stagione in cui aveva fatto molto bene sotto questo punto di vista.

Sì, l’ex Borussia continuerà ad attaccare la profondità e a seminare avversari, ma lo si cercherà sempre di più nel cuore dell’area di rigore. Il suo partner offensivo dovrebbe essere Arnautovic, che libererà parecchi spazi a Tikus, lui dovrà farsi trovare pronto e caricarsi sulle spalle il peso dell’Inter.

A questo punto, ogni gara scotta sempre di più e Thuram potrebbe essere l’uomo fondamentale perché i nerazzurri continuino ad andare avanti su tutti i fronti. Inzaghi lo sa bene e continuerà a motivarlo.