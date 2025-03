Addio a Dumfries: “Accordo di 5 anni col Real”

L’esterno destro è stato preso in considerazione dagli spagnoli come post Carvajal, ma la scelta è ricaduta su un altro fuoriclasse internazionale. Pronto un quinquennale

La scorsa estate Denzel Dumfries sembrava essere sul piede della partenza. L’Inter aveva infatti fiutato l’affare, con la possibilità di vendere il suo cartellino a costi maggiorati rispetto a quanto fosse stato speso un paio di anni prima al momento del suo arrivo dal PSV.

Ciononostante, le voci che si sono susseguite sono infine rimaste al medesimo stadio. Nessuna evoluzione significativa in tal senso, anche per via della difficoltà di trovare un rimpiazzo degno di raccoglierne l’eredità lungo la corsia di appartenenza.

Così l’esterno olandese è rimasto alle dipendenze di Simone Inzaghi, sostenuto anche da un rinnovo di contratto tutto sommato atteso e oggi, a distanza di diversi mesi, si può certo dire che la scelta condivisa sia stata più che positiva. Perché in fin dei conti, quella attuale sembrerebbe essere la migliore stagione del calciatore. Sia sotto il punto di vista numerico che prestazionale.

Dumfries è migliorato molto in fase offensiva, ha lentamente ripreso il proprio posto da titolare a scapito di Matteo Darmian nonostante il recente infortunio ed è oltretutto un componente essenziale all’interno degli schemi tattici della Nazionale Olandese. Meglio di così non poteva certo andare.

Questa situazione di positività, però, ha condotto molti altri club a riprendere i propri processi valutativi nei suoi confronti. Nell’eventualità in cui si dovessero ripresentare le giuste condizioni per un assalto il prossimo giugno. Fra questi, c’è stato anche il Real Madrid.

Solo flebile interesse per Dumfries, Ancelotti ha scelto Alexander-Arnold

Il club madrileno dovrà farsi carico di un nuovo terzino o esterno destro in sostituzione a Dani Carvajal, ormai giunto alla fine del proprio storico mandato su suolo capitolino.

Dumfries è apparso da subito un profilo interessante e con qualità da vendere, ma nessuna di queste ha poi convinto fino in fondo. La caccia all’uomo sembrerebbe ormai quasi del tutto chiusa, dopo che le ultime novità in materia di mercato hanno riportato Trent Alexander-Arnold vicinissimo ad un accordo col Real.

L’esperto terzino del Liverpool, con cui ha costruito annate importanti e raggiunto grandi traguardi, sarebbe pronto ad una nuova fase della propria carriera lì, a corte di Carlo Ancelotti, in compagnia di altre stelle lussureggianti del panorama internazionale.

Stando alle prime stime riportate da ‘Sky Sports UK’, il terzino inglese dovrebbe firmare un contratto quinquennale con decorrenza dal prossimo luglio. Qualunque altro dettaglio verrà poi eviscerato soltanto a ridosso dell’apertura della sessione estiva, come da prassi regolamentare.