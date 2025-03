Contatto con Correa, è pronto a ridursi l’ingaggio: colpo in Serie A

L’attaccante argentino, in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe aver trovato una nuova sistemazione restando in Italia

Se si giocasse sempre col Verona, ma rigorosamente a casa degli scaligeri, staremmo parlando di un attaccante che avrebbe numeri superiori a quelli di Marcus Thuram. E forse anche al Lautaro Martinez della scorsa stagione. Peccato che lo stadio che tanta fortuna porta evidentemente a Joaquìn Correa, l’attaccante sudamericano in forza ai nerazzurri dall’estate del 2021, ospiti la compagine meneghina solo una volta l’anno.

Doppietta decisiva da subentrato nel suo primo match assoluto in maglia Inter, il 27 agosto del 2021. Gol e due assist nell’ultima goleada della Beneamata sul campo dei gialloblù, lo scorso 23 novembre. Nel mezzo, una gara passata totalmente in panchina nel maggio del 2023 – quando l’Inter vinse comunque largamente 0-5 – e l’assenza dalla sfida nella stagione del 20esimo scudetto causa prestito, ben poco soddisfacente, al Marsiglia.

Questo il bottino di Joaquìn Correa a casa del Verona nei suoi tre anni effettivi, ormai quasi completi, alle dipendenze di Simone Inzaghi. Il tecnico che lo volle fortemente con sé prelevandolo dalla Lazio quasi in chiusura di mercato. Incredibile ma vero, le prodezze contro gli scaligeri rappresentano tuttora le cose che più si ricordano del ‘Tucu’ da quando è sbarcato a Milano. I numeri generali sono infatti davvero impietosi.

88 presenze ed 11 gol in tutte le competizioni in maglia Inter. Una presenza il più delle volte impalpabile sul terreno di gioco, con relativa inadeguatezza a rappresentare una seria alternativa a Lautaro, Dzeko, Lukaku, Thuram: tutti attaccanti con cui l’ex Sampdoria ha condiviso lo spogliatoio in questi anni.

Come se non bastasse, il classe ’94 percepisce anche uno stipendio di tutto rispetto: 3,5 milioni di euro netti l’anno. Un bel problema per Marotta, ma un problema che ora è ormai prossimo a risolversi da sé.

Correa, c’è il Genoa dopo l’Inter: il giocatore si riduce lo stipendio

Già possibile pedina di scambio che il dirigente meneghino avrebbe voluto utilizzare la scorsa estate col Torino come parziale contropartita per arrivare a Samuele Ricci, l’attaccante è rimasto a Milano ben consapevole che questa stagione sarebbe stata l’ultima in nerazzurro.

Tormentato, come se non bastasse, anche da piccoli ma continui problemi fisici che non hanno certo contribuito a rendergli migliore l’esperienza milanese, il prossimo 1 luglio Correa saluterà la truppa.

Per lui, un po’ a sorpresa, si starebbe facendo sotto il Genoa, che ha fiutato il colpo a zero. Per far sì che si concretizzi il passaggio di un ex doriano al Grifone però, è necessario che il ‘Tucu’ si riduca l’ingaggio. Ma questo, ormai, non è più un problema per Marotta. Che tante volte, la scorsa estate, aveva trovato delle possibili destinazioni per il giocatore, che però si era sempre rifiutato di abbassarsi lo stipendio.