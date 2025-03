Giuntoli lo ha cacciato e lui si vendica: “Andrà all’Inter”

Non è sicuramente un periodo facile in casa bianconera ed ora ci potrebbe essere una sorta di vendetta: firma con i nerazzurri in estate?

Per la Juventus questo non è sicuramente un momento positivo. L’esonero di Motta ha certificato il fallimento del progetto fortemente voluto da Giuntoli in estate.

La società e i tifosi si aspettavano un risultato completamente differente e in estate si dovrà ripartire completamente da zero. Ma le notizie non belle per i supporters bianconeri potrebbero non essere finite qui: c’è la possibilità che uno dei giocatori scaricati dal direttore sportivo firmi con l’Inter.

Al momento siamo nel campo di suggestioni e ipotesi. Ma le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e l’Inter un pensierino potrebbe anche farlo considerata la necessità di andare a rinforzare quel ruolo. L’operazione non è facile per diversi motivi, ma Marotta un tentativo potrebbe farlo. Poi bisognerà capire se il giocatore accetterà questa opportunità oppure andrà su squadre differenti.

Juve tradita: “Firma con l’Inter”

Il progetto Giuntoli non ha mai realmente convinto. Le partenze di molti giovani in questo momento in casa bianconera le stanno rimpiangendo. Molti tifosi hanno accusato il direttore sportivo di essersi privato con troppa leggerezza di profili come Rovella, Fagioli, Kean, Huijsen. Calciatori che in queste stagioni hanno dimostrato di avere qualità e che potevano dare una mano sicuramente importante alla squadra prima di Motta e ora di Tudor.

Kean all’Inter? L’ipotesi dei tifosi

Tra i giocatori che stanno facendo molto bene in questa stagione c’è sicuramente Kean. L’ultima doppietta in Nazionale lo ha confermato e l’ex Juventus è finito nel mirino di molte big. La Fiorentina spera di trattenerlo, ma c’è una clausola di 58 milioni che pende su di lui. Senza dimenticare che una chiamata di una squadra importante potrebbe portare lo stesso attaccante a spingere per una cessione.

E sui social in molti prevedono un possibile passaggio all’Inter. Una sorta di sgarbo alla Juventus visto anche quanto detto dal fratello nell’intervista a ‘Radio Bruno’. “Si stanno mangiando le mani a Torino? C**** loro. Ci aspettavamo più considerazione“. Parole che hanno provocato la dura reazione dei supporters bianconeri. Ma c’è anche chi lo rimpiange e prevede un suo trasferimento in nerazzurro al termine della stagione.

Per il momento è una semplice suggestione. Non esiste alcuna trattativa. Ma Kean rispecchia alla perfezione la linea decisa da Oaktree e un tentativo magari lo si potrebbe fare. Anche se, come ben sappiamo, trattare con la Fiorentina non è mai assolutamente semplice.

Kean pensa alla Fiorentina

In questo momento la priorità di Kean è la Fiorentina. Il centravanti proverà a chiudere nel migliore dei modi la stagione con la Viola e poi al termine della stagione si faranno tutti i ragionamenti del caso e si prenderanno le decisioni.