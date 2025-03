Emergenza difesa, ginocchio ko in Nazionale: salta Bayern-Inter

Nel giro di due giorni la difesa titolare è stata di fatto smantellata: fuori i due migliori nelle loro rispettive posizioni

Entrambi si sono fatti male durante la sosta per le nazionali e di sicuro non riusciranno a recuperare per l’andata di quarti di finale di Champions League. Per uno già si sa che non riuscirà a giocare più in questa stagione. L’altro potrebbe star fuori più di un mese e quindi mancare anche nel ritorno della sfida di Champions.

Dayot Upamecano ha rimediato una lesione al ginocchio sinistro dopo la sfida di Nations League giocata contro la Croazia. E, come annunciato dal Bayern Monaco in un comunicato ufficiale, dovrà stare lontano dai campi per diverse settimane. Quante? Più di cinque, probabilmente, anche perché il club bavarese e il giocatore hanno scelto la via dell’operazione.

Il centrale francese ha giocato 120′ con la Francia aiutandola ad accedere alle Final Four. Ha tirato anche uno dei rigori che ha permesso alla sua nazionale di battere la Croazia per 5-4 dopo i supplementari. Quello di Upamecano è il secondo grave infortunio per il Bayern in poche ore.

Sempre durante la sosta per le nazionali si è rotto anche Alphonso Davies. Per il laterale canadese si parla di la rottura del legamento crociato anteriore e di uno stop di cinque o sei mesi. Anche lui, ovviamente, sarà sottoposto a intervento chirurgico tra diverse settimane.

Nelle ultime ore, invece, Vincent Kompany dovrebbe aver recuperato invece Kim, fermato nelle scorse settimane da un episodio di tendinite. Il coreano è dunque tornato a disposizione e potrebbe essere schierato dal 1′ nella sfida contro l’Inter all’Allianz Arena.

La difesa del Bayern è in crisi: troppe assenze

L’infermeria del Bayern è comunque bella costipata. I tedeschi affronteranno l’Inter in Germania senza Neuer, Upamecano, Davies e Pavlovic. E dei quattro solo Neuer sembra sicuro di poter recuperare per il ritorno dei quarti. C’è da dire che Neuer non è certo una pedina su cui il club tedesco ha potuto contare negli ultimi mesi: il portiere è stato spesso fermo per infortunio. Dal quel punto di vista, dunque, cambia poco e niente per Kompany.

Upamecano è un difensore forte ma quest’anno non è stato sempre perfetto. Ciononostante, è stato quasi sempre il titolare in difesa. Davies si è alternato il più delle volte con Guerreiro. Terza alternativa: Laimer. Gli altri laterali in rosa, Boey e Ito, invece, sono stati schierati raramente.

Come centrali, Kompany può usare Kim, Dier e Stanisic (che può anche giocare sulla fascia destra). Ergo, le assenze di Upamecano e Davies non possono essere interpretate come assenze poco importanti. Anche perché il Bayern di quest’anno, pur mantenendo spesso la porta inviolata (sono 18 i clean sheet stagionali) ha incassato già 39 gare in 41 gare totali.

Le assenze nerazzurre

Anche Inzaghi ha a che fare con l’infermeria piena. Anche se i suoi indisponibili si sono tutti fatti male prima della sosta per le nazionali. Thuram sembra vicino al pieno recupero. Lautaro, invece, potrebbe star fermo sia contro l’Udinese in campionato che contro il Milan in Coppa Italia. Tutto ciò per essere pienamente a disposizione per la partita di Champions.

Dimarco è vicino al rientro a pieno regime. Matteo Darmian è da poco tornato ad allenarsi in gruppo. Zalewski andrà valutato giorno per giorno. Chi preoccupa di più, in questo momento, è Denzel Dumfries: l’olandese, molto probabilmente, salterà la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il problema muscolare accusato dall’ex PSV si è rivelato più serio di quanto si pensasse in un primo momento. E, infatti, Dumfries ha dovuto abbandonare il ritiro olandese dopo solo un giorno a causa di un brutto infortunio al tendine del ginocchio. Salterò sicuramente la semifinale di andata di Coppa Italia dell’Inter contro il Milan. Ora Inzaghi spera di riaverlo per l’impegno di Champions.