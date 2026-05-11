Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioni

Nome mai uscito prima sul taccuino di Marotta e Ausilio in un ruolo che rimarrà scoperto per l’addio del titolare

Iniziano le settimane calde del calciomercato. Grazie ad uno scudetto vinto con largo anticipo e in attesa della finale di Coppa Italia che potrebbe valere il doblete, l’Inter si può permettere di iniziare a programmare la prossima stagione. Visti i tanti giocatori in scadenza e quelli che non rientrano nel progetto di mister Chivu, ci sarà bisogno di una vera e propria rivoluzione in casa nerazzurra.

Tra i sicuri partenti c’è Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 che potrebbe tornare in patria per finire la carriera dove la iniziò al Basilea. L’elenco degli estremi difensori accostati all’Inter in queste settimane è talmente lungo che si potrebbe schierare un undici di soli portieri. Ma va prima capito che Marotta e Ausilio stanno cercando un nuovo titolare o un vice da affiancare a Josep Martinez che verrebbe promosso.

L’ultima opzione porta in Argentina. Secondo il sito El Crack Deportivo, i freschi campioni d’Italia seguono Santiago Beltran, 21enne nativo di Buenos Aires che milita nel River Plate. Nelle prime sedici giornate del Torneo di Apertura può già vantare sette clean sheet ed in patria sono pronti a scommettere su di lui per il futuro. L’Inter starebbe pensando di pagare la clausola di rescissione fissata a 25 milioni di dollari, pari a 21 milioni di euro.