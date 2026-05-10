Inzaghi e Chivu bocciano Frattesi: “Non è un grande giocatore”

Il tecnico piacentino prima e quello rumeno poi non hanno mai puntato sull’ex Sassuolo come pedina titolare

Il cambio in panchina dello scorso giugno ha dato i frutti sperati. L’Inter ha dominato il campionato e si è ripresa lo scudetto dopo una stagione con zero titoli e tante scorie dopo la finale di Champions League persa in malo modo contro il Psg. Il ciclo di Simone Inzaghi era finito e Cristian Chivu ha saputo rivitalizzare gran parte della rosa nerazzurra. Eccezion fatta per Davide Frattesi.

La sua parabola a Milano è stata sempre in discesa. La prima stagione è stato una sorta di dodicesimo uomo, decisivo per la conquista della seconda stella. La seconda invece di trovare più spazio ha giocato di meno, ma si ricordano i gol decisivi in Champions contro Bayern Monaco e Barcellona. Quest’anno è stato ancora peggiore e la cessione nella prossima finestra di calciomercato appare scontato. Di lui ci si è interrogati a Radio Radio.

Questa la posizione di Nando Orsi: “Parliamo sempre di Frattesi e ci chiediamo come faccia a non giocare. Ma ci sono stati due allenatori diversi (Inzaghi e Chivu, ndr) negli ultimi tre anni all’Inter che non lo hanno fatto giocare. Possibile che sia soltanto perché in rosa in quel ruolo c’è Barella? Secondo me hanno ritenuto che forse non è quel grandissimo calciatore che pensiamo. È un giocatore un po’ indisciplinato tatticamente”.