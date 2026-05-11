Lazio-Inter, Chivu ne cambia 4: già fatta la formazione per la finale

Antivigilia del match che assegna la Coppa Italia: il tecnico rumeno ha le idee chiarissime (c’è solo mezzo ballottaggio)

Sarà di nuovo Lazio contro Inter allo stadio Olimpico, ma stavolta si fa sul serio. Sabato scorso i nerazzurri si sono imposti con un netto 3-0 nella trentaseiesima giornata di Serie A, in una gara che è sembrata poco più che un’amichevole. Non solo per la classifica, ma anche per i pochi spettatori sugli spalti. Mercoledì invece si assegna la Coppa Italia e mister Cristian Chivu ha già in mente la formazione titolare.

Sono previsti quattro cambi rispetto all’undici schierato due giorni fa. In porta confermato Josep Martinez, portiere di coppa. In difesa i braccetti saranno di nuovo Bisseck a destra e Bastoni a sinistra, con Akanji che si riprende il posto al centro e l’ex Acerbi che tornerà in panchina. Gli altri due cambiamenti riguardano le corsie laterali, dove i titolarissimi Dumfries e Dimarco scalzano Diouf e Carlos Augusto.

A centrocampo niente da fare per Calhanoglu. Il regista turco ha fatto di tutto per provare a recuperare dall’infortunio ma sta ancora lavorando a parte. Chivu rilancerà Zielinski in quel ruolo, riportando Barella in posizione di mezzala destra, mentre a sinistra conferma per Sucic. Si parla di un ballottaggio con Mkhitaryan, ma il croato è nettamente favorito. La coppia d’attacco, ovviamente, sarà la ThuLa: Thuram e Lautaro Martinez.