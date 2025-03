Un altro colpo di mercato dell’Inter: in sede per la firma

Raggiunto un accordo per il prolungamento del rapporto fra club e calciatore, in proiezione di un futuro luminoso fino al 2030. Così Marotta blinda il proprio talento

Un paio di mesi fa si pensava che l’Inter non avrebbe mosso un muscolo sul mercato, dall’alto della propria convinzione di fare affari soltanto alla venuta della sessione estiva.

Eppure alcune circostanze interne, unite alla voglia improvvisa di cogliere l’attimo, hanno fatto sì che il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio abbiano trovato l’intesa con la Dinamo Zagabria per il cartellino del centrocampista Petar Sucic.

Di fatto, il gioiellino croato è da considerarsi il primo vero colpo della nuova stagione. Un regalo anticipato a Simone Inzaghi, il quale si aspetta comunque altri movimenti. Sia in entrata che in uscita.

Il tecnico piacentino vuole infatti maggiori garanzie in attacco, così da metter da parte tutto ciò che non ha pienamente funzionato quest’anno. E se da un lato l’intenzione resta quella di pescare un attaccante giovane e di valore, dall’altro è pur vero che l’Inter non ha bisogno di spingersi chissà dove in una caccia forsennata all’esterno dei confini nazionali. Meglio dare prima una sbirciata dentro casa.

Francesco Pio Esposito vestirà ancora nerazzurro, nuovo accordo fino al 2030

Nel calderone di talenti e stelline in ascesa, infatti, c’è Francesco Pio Esposito. L’imponente centravanti campano, appena diciannovenne, sta vivendo un’annata straordinaria in prestito allo Spezia in Serie B.

Quattordici reti all’attivo in ventisette presenze da protagonista che potrebbero valergli un posto nell’Inter dei suoi sogni, in un futuro neppure tanto distante. Ne avevamo già parlato qui su ‘interlive.it‘, ma ora lo scenario sembra ancor più concreto.

Oggi risulta in prestito, ma a fine giugno farà rientro alla base di Appiano Gentile. Tornerà a disposizione di Inzaghi in vista del Mondiale per Club con una novità importante, legata al proprio contratto, rinnovato nella sua essenza.

Stando alle ultime informazioni svelate da Nicolò Schira sul proprio profilo ‘X’, Esposito avrebbe raggiunto un nuovo accordo con la dirigenza per il prolungamento del rapporto con l’Inter, fino al 2030. Mancherebbe all’appello soltanto la firma per chiudere in via definitiva la trattativa di blindatura, prevista nell’arco dei prossimi giorni. Seguirà infine l’ufficialità, come da prassi.