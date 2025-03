Dimarco, affare pazzesco dell’Inter: “Chiudo a 130 milioni”

Quanto vale Federico Dimarco? Per l’Inter è un incedibile. Per ragioni tecniche e morali. Cosa succederebbe con un’offerta choc

Transfermarkt ha di recente aggiornato i valori dei calciatori inseriti nel portale. E Federico Dimarco si è confermato come il terzino sinistro più prezioso al mondo. Il nerazzurro è quotato 60 milioni di euro. Insieme a lui, al primo posto, c’è anche Alejandro Balde del Barcellona.

Theo Hernandez è al sesto posto, valutato 40 milioni, a parimerito con Cambiaso della Juve. Dietro Dimarco e Balde c’è invece Nuno Mendes del PSG, valutato 55 milioni. Nel mercato reale, i prezzi diventano spesso assai più alti. Per Cambiaso, per esempio, si parla di offerte in arrivo dalla Premier superiori ai 55 milioni. Stessa cosa per Theo.

E Dimarco? Quanto dovrebbe spendere un club inglese per tentate l’Inter. Un prezzo giusto non c’è. Anche perché non è detto che il laterale nerazzurro sia disposto ad accettare la corte di una big d’oltremanica.

Dimarco in Premier: l’offerta giusta per l’Inter

Sì, Dimarco è da tempo nel mirino della Premier. Su di lui potrebbe farsi sotto il Manchester United. E non solo. Ai nostri utenti Facebook abbiamo chiesto, sempre per gioco, se accetterebbero 30 milioni più il cartellino di Joshua Zirkzee in cambio del cartellino del laterale nerazzurro.

Che l’Inter, in passato, abbia seguito l’olandese è cosa nota: dopo la straordinaria stagione al Bologna, Zirkzee era stato corteggiato a lungo dai nerazzurri. Finito in Premier, il ventitreenne non è riuscito a confermarsi. Ragion per cui, allo United potrebbero anche sfruttarlo come pedina di scambio in qualche grosso affare.

Tutti i commenti rifiutano categoricamente l’ipotesi. La reazione tipo è: “Dimarco tutta la vita”. Ma c’è anche chi si è spinto un po’ più in là con la fantasia, proponendo uno scambio con una parte fissa economica un po’ più alta. Gianmaria Festa scrive, per esempio: “60 più Zirkzee per l’interista più grande che ci sia”. Luigi Oliveri ha in mente altre cifre: “130 forse si può fare!”.

I più romantici, ne fanno invece una questione di morale: “Non si dà via un pezzo di cuore!“. “Dimash bandiera nerazzurra, come molti altri in rosa, e non si tocca… Non è facile trovare chi ha le stigmate nel cuore“, commenta un certo Roberto Zannoni.

Salvatore Di Blasi sembra invece contrario all’idea di inseguire l’ex Bologna: “Zirkzee? Cosa verrebbe a fare l’Inter? Ha fallito nel Manchester United e fallirebbe nell’Inter, e poi sacrificando di Dimarco, follia pura!”

Poi c’è il commento di Ignazio Lo Presti: “Zirkzee vale dieci volte Dimarco. Almeno gioca e non simula mai, e non fa capannello quando con i suoi amici di merende attaccano l’arbitro per una sua decisione per loro non conveniente”. Evidentemente Ignazio non è un grande supporter nerazzurro!

Intanto non è escluso che lo United possa aprire davvero alla cessione di Zirkzee, inserendolo come contropartita in qualche affare estivo. L’olandese acquistato un estate fa a 42,5 milioni di euro, di cui circa 26 milioni sono andati al Bologna (tutto il resto se lo è preso il Bayern Monaco). Ma, all’Inter, il fantasista riccioluto non interessa più.