Stangata UEFA, maxi squalifica in Champions: “Condotta indecente”

Sotto analisi i comportamenti di quattro giocatori del Real Madrid, protagonisti nell’ultima sfida della massima competizione europea contro i rivali dell’Atletico

L’Inter ha finora compiuto un percorso senza intoppi in Champions League, sia nell’arco della fase a girone unico che nel corso della duplice sfida degli ottavi di finale vissuta contro il Feyenoord.

Che questa possa essere la volta buona per arrivare fino in fondo come accaduto un paio d’anni fa e vincere il trofeo, però, è ancora presto a dirsi. Serviranno concentrazione e continuità, fino all’ultimo minuto utile. A partire dalla prossima partita che la vedrà contrapposta al Bayern Monaco di Vincent Kompany, di certo non la prima arrivata.

Su suolo internazionale, però, le prossime partite in programma per i quarti di finale non sono ancora al centro dell’attenzione come ci si aspetterebbe. Perché negli ultimi giorni ha fatto molto discutere una vicenda alla quale l’Inter è totalmente estranea, ma di cui invece si è inevitabilmente macchiato il Real Madrid.

La squadra di Carlo Ancelotti ha infatti superato l’eterna rivale dell’Atletico Madrid soltanto ai rigori, ma non senza qualche polemica. Sia per il risultato in sé (da segnalare l’annullamento di un rigore per Julian Alvarez, ndr), sia per il comportamento antisportivo tenuto da quattro giocatori dei ‘Blancos’, ora sotto inchiesta dall’UEFA.

Guaio Real, quattro big a rischio dopo i trascorsi con l’Atletico

Nel mirino dei funzionari dell’organismo di disciplina sportiva ci sono Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Antonio Rudiger e Dani Ceballos, tutti con l’accusa di aver manifestato una ‘condotta indecente’.

Nello specifico, il difensore centrale tedesco si sarebbe messo le mani attorno al collo; mentre l’attaccante francese si sarebbe toccato i propri genitali rievocando similitudini con i gesti del passato di Cristiano Ronaldo nel 2019 in un Juventus-Atletico Madrid e di Diego Simeone, tecnico dei ‘Colchoneros’, nella partita di ritorno.

In entrambi i casi non sopraggiunsero squalifiche, ma il rischio di una sanzione permane eccome. Finché non verrà pronunciato l’esito ufficiale, Ancelotti resta in apprensione perché potrebbe non avere a disposizione per il prossimo quarto di finale tre dei suoi elementi di punta, contro l’Arsenal di Mikel Arteta.